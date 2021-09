Ludovica Martino, è l’attrice romana che sta facendo innamorare generazioni di fan grazie alla sua interpretazione nel ruolo di Eva Brighi nella webserie di successo dal titolo Skam Italia, giunta alla quarta stagione. La giovane attrice è stata ospite sul red carpet di Nuevo Orden, film di Michel Franco, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

In esclusiva, ai microfoni di SuperGuida Tv l’attrice ha raccontato come è stato prendere parte a questo progetto. Ludovica ha anche voluto fare un in bocca al lupo al suo amico e collega Ludovico Tersigni che debutterà alla conduzione di XFactor. Tra le tante cose abbiamo chiesto a Ludovica se le piacerebbe condurre un programma tv. Ecco per voi l’intervista esclusiva a Ludovica Martino.

Ludovica Martino, l’intervista esclusiva

Ludovica come è stato prendere parte a questo progetto?

È stato molto bello per me, perchè è stato un personaggio diverso, soprattutto ho avuto la possibilità, molto poco italiana di solito americana, di trasformarmi fisicamente e quasi completamente, dal colore degli occhi al colore dei capelli, al taglio, ai costumi, ai piercing, veramente chi più ne ha più ne metta. Per me è stata una bellissima sfida, è stato molto divertente, e il film era molto emozionante. Secondo me è emozionante anche la resa rispetto alla carta, perchè poi alcuni film sulla carta funzionano tantissimo e poi sullo schermo invece magari meno, e questo qua invece secondo me è stata un’opera molto vincente in sala.

Quando il successo è arrivato, come sei riuscita a gestirlo? All’inizio ti sei sentita un po’ sbandata, disorientata?

Io ho avuto una grande fortuna secondo me rispetto a tanti mei colleghi, che per me il successo non è stato forte all’inizio, ma è stato sempre molto graduale, quindi è andato di pari passo con la mia crescita personale e con la mia crescita professionale, e quindi quando è arrivato non si è mai pronti a un’ondata, però ero un pochino più pronta rispetto allo tsunami che mi avrebbe travolta invece se fosse arrivato subito Skam Italia, che è la serie che mi ha portata al successo fondamentalmente. Ha avuto un decorso molto lento, quindi ha iniziato piano piano su TimVision e quando è arrivata a Netflix nella quarta stagione, eravamo già preparati, quindi è stato come essere tenuta per mano.

Parlando di Skam Italia c’è un tuo collega che debutterà alla conduzione di XFactor, mi riferisco a Ludovico Tersigni. Lo vedi adatto a questo ruolo e se anche a te in futuro piacerebbe cimentarti nella conduzione?

Siamo stati tutti felicissimi per Ludovico, io lo sento spesso, sta in ansia ma secondo me andrà benissimo, gli faccio un in bocca al lupo enorme. Mio fratello, mio fratellino, siamo nati in questo mondo attoriale un po’ folle insieme, sono veramente super contenta per Ludovico e sono sicura che andrà benissimo. Spero che mi inviti a vedere le serate, e si mi piacerebbe, la conduzione è una cosa che mi affascina

In particolar modo cosa ti piacerebbe condurre?

Secondo me se conduci un programma come XFactor devi essere preparato a livello musicale perchè altrimenti non sai dove mettere le mani, magari potrei essere più pronta per qualcosa di cinema.

Ti senti una ragazza risolta oppure in affanno?

Nella vita dici? Io credo che siamo un po’ tutti alla ricerca della nostra identità e piano piano crescendo uno inizia a trovarla e mettere a fuoco una po’ meglio tutto, credo di essere un ibrido.

L’intervista Video a Ludovica Martino