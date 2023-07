Lucrezia Guidone è stata una degli ospiti più attesi dai giovanissimi di questa edizione del Giffoni Film Festival. L’attrice e regista teatrale è una delle protagoniste della serie ‘Mare Fuori 3‘ dove interpreta Sofia Durante. La nuova direttrice dell’Ipm ha preso il posto di Carolina Crescentini che è stata trasferita lontana da Napoli.

Noi di SuperGuidaTv abbiamo incontrato l’attrice e con lei abbiamo parlato del successo della fiction e della prossima stagione.

Lucrezia Guidone, intervista alla nuova direttrice del carcere di Mare Fuori

Lucrezia Guidone sei una delle protagoniste di Mare Fuori, sei entrata nel cast nella terza stagione. Qual è stata la difficoltà, se c’è stata, nell’entrare in un gruppo già formato?

“Difficoltà poche, è stato un gruppo molto accogliente nei mie confronti. È stato come entrare in una famiglia già rodata ma c’è stata subito una grande empatia da parte di tutti. Sono stata ben voluta e felice di essere salita a bordo. Posso dire solo cose positive“.

Il suo personaggio nella serie è un po’ ‘antipatico’ e spesso i fan non riescono a separare il personaggio dall’attore che lo interpreta. Hai vissuto il pregiudizio cinematografico nel fare questo ruolo?

“Devo dire di no, anche se me lo aspettavo. Soprattutto nel pubblico più giovane spesso si fa fatica a vedere questa differenza e invece sono stata piacevolmente sorpresa. Forse su questo aspetto ti aiutano anche i social: i fan vedendo che lì sei completamente diverso dal personaggio che interpreti, capiscono che c’è un filtro. In realtà ho ricevuto messaggi molto belli e di grande affetto e calore anche per strada, che poi è il riscontro che noi attori e attrici abbiamo più a cuore. Devo dire a Napoli i fan per strada sono molto calorosi“.

Visti i temi che la serie comunque tratta, sente un po’ la responsabilità nei confronti dei telespettatori?

“Sì, assolutamente. Il nostro lavoro porta sempre un carico di responsabilità perché raccontiamo una storia e quindi accendiamo una luce su determinate cose. Sono stata naturalmente ben contenta di aiutare e contribuire a mettere un focus di luce su tematiche così importanti. Ovviamente sentiamo una responsabilità nel raccontarle. Pur partendo dal fatto che è una fiction e c’è nella serialità anche una parte romanzata, questo è da tenere presente“.

Cosa ci può anticipare su ‘Mare Fuori 4’, come evolverà il suo personaggio e il suo rapporto con il comandante Massimo?

“Non posso dire niente però ci sarà un’evoluzione. Sofia è entrata un po’ in corsa, all’ultimo, nella seconda parte della terza stagione. È stata un’entrata che ha come socchiuso delle porte e si spera che in questa stagione si possa dire di più su questo personaggio“.

Quando ha avuto la proposta di entrare nel cast, qual è stata la prima cosa che ha pensato leggendo il copione?

“Venivo da un progetto, ‘Fedeltà’ per Netflix, dove avevo interpretato il personaggio di una donna borghese con un carattere molto diverso da Sofia e per me era importante mettermi alla prova in qualcosa di diverso. È stato bello, attorialmente parlando, spaziare in personaggi così differenti. Poi conoscevo il progetto, lo avevo visto, ed ero molto felice”.

Si parla di uno spin-off di Mare Fuori con un film, le piacerebbe farne parte?

“Non posso anticipare nulla, so anche io di questo progetto e mi farebbe molto piacere farne parte. È una soddisfazione grande quando riusciamo a portare dal piccolo al grande schermo qualcosa, soprattutto per i più giovani. È bellissimo avvicinarli al cinema e speriamo vada in porto“.