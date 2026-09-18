Ci sono artisti che appartengono a un’epoca e altri che, con il passare del tempo, continuano a parlare a generazioni diverse. Lucio Dalla fa parte di questa seconda categoria di artisti. La sua musica, le sue parole e quel modo inconfondibile di raccontare l’umanità tornano protagonisti di Sono Lucio, l’antologia pubblicata da Sony Music Italy in uscita oggi, venerdì 18 settembre 2026.

“Sono Lucio”: un viaggio tra musica, poesia e immagini per celebrare Lucio Dalla

Un progetto, Sono Lucio, pensato per chi ha accompagnato la propria vita con le canzoni di Lucio Dalla, ma anche per chi si avvicina per la prima volta al suo repertorio musicale. Un’occasione per riscoprire brani che hanno lasciato un segno profondo nella cultura musicale italiana, attraverso una raccolta che unisce ascolto, immagini e memoria.

“Sono Lucio”, un progetto che valorizza l’eredità di Dalla

L’antologia nasce dalla collaborazione tra Fondazione Lucio Dalla, Pressing Line e Sony Music, con l’obiettivo di continuare a tutelare e valorizzare l’opera del cantautore bolognese. «La grande partecipazione con cui l’uscita dell’antologia è stata accolta ci emoziona», ha dichiarato durante la conferenza stampa Stella Caracchi, Consigliere della Fondazione Lucio Dalla, sottolineando come la musica di Dalla continui a mantenere la propria attualità e a parlare al pubblico anche a distanza di anni.

E proprio la cura riservata al progetto rende Sono Lucio qualcosa che va oltre una semplice raccolta musicale. La copertina presenta un’iconica fotografia di Luigi Ghirri e un dettaglio particolarmente significativo: il titolo è scritto con la calligrafia originale di Lucio Dalla. All’interno trovano spazio anche alcune delle immagini del grande fotografo, selezionate per raccontare il cantautore attraverso uno sguardo che unisce sensibilità artistica e rapporto personale.

Il legame tra Lucio Dalla e Luigi Ghirri

La collaborazione con la Fondazione Luigi Ghirri aggiunge al progetto una dimensione visiva di grande interesse. Adele Ghirri, Presidente della Fondazione, ha raccontato l’emozione di mettere a disposizione le fotografie di Luigi per un album dedicato a Dalla, ricordando il legame di amicizia tra i due artisti.

Il mare è stato scelto come elemento centrale per la selezione delle immagini, una presenza capace di richiamare la persona e l’opera di Lucio Dalla. Un filo conduttore che si riflette anche nel nome della raccolta e che contribuisce a costruire un dialogo tra fotografia e musica. Non è, quindi, soltanto di accompagnare le canzoni con delle immagini, ma di recuperare una storia artistica e umana che ha unito due figure importanti della cultura italiana.

Presentato il nuovo videoclip del brano “Anna e Marco”

Tra le canzoni più rappresentative di Lucio Dalla non poteva mancare Anna e Marco, brano che torna al centro dell’attenzione grazie a un nuovo videoclip, disponibile online da venerdì 18 settembre.

La regia è affidata a Marco Pellegrino, già autore nel 2019 del videoclip de L’anno che verrà. Il regista ha scelto di confrontarsi con una canzone che, a suo avviso, non ha perso la propria forza con il passare del tempo.

«Anna e Marco è una canzone che non ha nemmeno una ruga», ha dichiarato Pellegrino, ai giornalisti presenti, spiegando quanto sia stato emozionante associare il brano a un immaginario contemporaneo. Un nuovo racconto per una canzone che continua a trovare spazio nell’ascolto del pubblico e che rappresenta uno dei momenti più riconoscibili del repertorio di Lucio Dalla.

Il ritorno dei grandi di Dalla successi in alta qualità

Sono Lucio sarà disponibile in diversi formati fisici e digitali, con una rimasterizzazione realizzata a partire dai nastri analogici originali a 192 kHz / 24 bit, attraverso il marchio l’Archivio del Suono. La raccolta di brani è stata progettata per offrire un’esperienza di ascolto di qualità, con tracklist leggermente differenti a seconda del formato. Le variazioni sono state studiate per rispettare i limiti di minutaggio del vinile e mantenere elevati standard audio.

Il doppio CD propone una selezione più ampia di brani, mentre la versione digitale raccoglie 40 canzoni pensate per rappresentare l’intero percorso artistico del cantautore. Tra i titoli presenti figurano alcuni dei suoi successi più amati: Caruso, Futura, Cara, Attenti al lupo, La sera dei miracoli, Piazza Grande e, naturalmente, Anna e Marco.

Il doppio LP “Azzurro Mare” è già sold out

L’interesse per il progetto si è fatto sentire anche sul fronte delle vendite. A pochi giorni dall’annuncio, l’esclusivo doppio LP numerato colorato Azzurro Mare è andato sold out. In seguito alla forte richiesta, la produzione degli altri due formati fisici è stata incrementata: il doppio LP black 180g e il doppio CD. Una risposta che accompagna l’uscita dell’antologia e conferma l’interesse per le pubblicazioni dedicate al repertorio di Lucio Dalla.

La tracklist del doppio LP

Il vinile raccoglie alcuni dei brani più importanti della carriera di Dalla, distribuiti su due dischi.

LP 1

Lato A: Caruso , Come è profondo il mare , Disperato erotico stomp , Stella di mare .

, , , . Lato B: 4/3/1943, L’anno che verrà, Anna e Marco, L’ultima luna, La sera dei miracoli.

LP 2

Lato A: Balla balla ballerino , Futura , Cara , Se io fossi un angelo .

, , , . Lato B: Attenti al lupo, Tu non mi basti mai, Piazza Grande, Canzone, Felicità.

Un’antologia per ritrovare Lucio Dalla

Con Sono Lucio, il repertorio del grande Lucio Dalla torna a essere il punto d’incontro tra musica, fotografia e memoria. Un progetto ambizioso che mette insieme canzoni entrate nell’immaginario collettivo e un lavoro visivo pensato per restituire nuove prospettive sull’artista. Lucio Dalla continua così a essere raccontato attraverso la sua incredibile musica, ma anche grazie a quella capacità di parlare di sentimenti, persone e vita quotidiana con parole che, ancora oggi, riescono a trovare un posto nel cuore di chi ascolta la sua musica senza tempo.