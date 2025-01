Lucio Corsi pronto a partire per il Festival di Sanremo 2025 (11-15 febbraio), in gara per la prima volta, con il brano “Volevo essere un duro”. Il cantante ci riceve presso l’Antica Trattoria Ambrosiana, un punto storico di Milano situato nel quartiere Niguarda, luogo del cuore dell’artista che ha scelto proprio come casa dove vivere.

Lucio Corsi a Sanremo 2025 con “Volevo essere un duro”

“Sono felice di essere al festival proprio perchè è il festival della canzone italiana. Puntiamo il faro sulle canzoni, sulla musica, sugli strumenti. Sanremo va vista come un’esperienza non un traguardo. Dicono sia un frullatore: beh vediamo se riusciamo a schivare le lame“.

L’artista di recente è stato a Sanremo per girare Vita da Carlo, con Carlo Verdone: “A Sanremo ci sono stato per girare la serie Vita da Carlo, anche questa è una coincidenza molto particolare, io credo molto nelle coincidenze”.

Look al Festival

Sul look che indosserà al festival, Lucio Corsi non ha dubbi: «A Sanremo non avrò uno stylist, è come scrivere pezzi, non puoi lasciare in mano ad altri. Le copertine le fa mia madre ad esempio. Sul palco è bello trasformarsi in qualche altra cosa, c’è un appuntamento con la canzone, bisogna farsi trovare al meglio. Della moda non mi frega niente, il mio gusto si è formato con alcuni cantanti. Mi trasporta la musica non i vestiti in sé»

La canzone “Volevo essere un duro”

Sulla canzone, Corsi dichiara: “La canzone è stata scritta pensando al disco e non a Sanremo. Che sia finita a Sanremo mi rende felice ma non è quello l’obiettivo del pezzo. È una ballata, sono affezionato a quel tipo di struttura perchè ci permette di divertirci con le parole. In questo dico c’è un cambiamento, parlo più concretamente delle persone. Tanti musicisti che mi hanno ispirato lo hanno fatto e ho imparato a farlo anche io”.

“Volevo essere un duro” parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo. (ammesso che questa canzone abbia una bocca) del fatto che sia normale diventare altro rispetto a ciò che si sognava” – Racconta Lucio Corsi.

Club Tour 2025: le date

È inoltre stato recentemente annunciato il Club Tour 2025, prodotto da Magellano

Concerti, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane nel mese di aprile.

“Ad aprile ripartono i concerti. Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è la cosa che sogno da quando ero bambino.” – Dichiara Lucio –

“Salire sul palcoscenico vuol dire incontrare la musica, come dice Paolo Conte in “Alle prese con una verde milonga”. Inoltre ogni palco è un trampolino verso un’altra realtà, lassù riesco davvero ad immaginare di essere qualcos’altro.»

Date del tour di Lucio Corsi: