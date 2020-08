Il diavolo è tornato: Lucifer 5 debutta su Netflix a più di un anno dalla quarta stagione, con la prima parte del quinto capitolo. La serie è stata rinnovata inizialmente con 10 episodi conclusivi; successivamente la piattaforma ha deciso di ordinare 6 sceneggiature aggiuntive. La quinta stagione è composta quindi da un totale di 16 episodi, i quali verranno distribuiti in due tranche da otto. La prima parte è disponibile dal 21 agosto e scopriremo cos’è successo dopo che Lucifer ha deciso di lasciare Los Angeles (e la donna amata, la detective Chloe) per tornare all’Inferno come re e impedire che i demoni fuoriescano di nuovo.

Lucifer 5 su Netflix: la trama della quinta stagione

Diversi mesi dopo l’addio di Lucifer, Chloe cerca di andare avanti con la sua vita, buttandosi a capofitto nel lavoro e nel divertimento insieme alla sua nuova assistente, Maze. All’Inferno, Lucifer trova il modo di aiutare Chloe con le indagini, salvo poi far ritorno a Los Angeles. Un nuovo nemico, però, trama alle loro spalle: è l’arcangelo Michael, fratello gemello di Lucifer, che mira a separare il diavolo dalla detective.

Altrove, Linda e Amenadiel cercano di capire cosa significa essere genitori di un bambino speciale, mentre Maze affronta il fatto di essere stata lasciata da Eve.

Lucifer 5: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di Lucifer 5 ritroviamo Tom Ellis nei panni del diavolo, dotato di abilità sovraumane. Nella quinta stagione interpreta anche l’arcangelo Michael, suo gemello; Lauren German è la detective Chloe Decker; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza, ex marito di Chloe; D.B. Woodside interpreta Amenadiel, angelo fratello di Lucifer il cui potere è quello di modificare lo scorrere del tempo; Lesley-Ann Brandt è Maze, leader dei demoni Lilim e cacciatrice di taglie; Scarlett Estevez è Trixie Espinoza, figlia di Chloe e Dan; Rachael Harris è Linda Martin, psicoterapeuta di Lucifer; Aimee Garcia è il medico forense Ella Lopez. Nella quinta stagione tornerà Inbar Lavi nei panni di Eve, prima peccatrice biblica ed ex fiamma di Lucifer, e Tricia Helfer nel ruolo di Charlotte Harris. New entry, Dennis Haysbert nei panni di Dio.