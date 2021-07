Quali sono le condizioni di salute di Luciana Littizzetto? Dopo il post della nota comica suoi social molti telespettatori di Rai 3, molti fan, ma anche amici e colleghi si sono preoccupati. Per fortuna, però, all’irriverente presentatrice, attrice e comica non è accaduto nulla. L’intervento subito in questi ultimi giorni, infatti, era già programmato ed era legato all’incidente del 2019.

Luciana Littizzetto Instagram: un nuovo post dall’ospedale

“E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff“ Queste sono state le parole di Luciana Littizzetto su Instagram. Questa, ovvero, è stata la didascalia della foto che la ritrae sul letto dell’ospedale, ma comunque in forma smagliante.

La comica ha poi voluto ringraziamenti al dottor Salvatore Felice Caviglia, medico specialista ortopedico presso l’Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino.

Cosa le è però successo? Nulla di grave e soprattutto nulla di nuovo. L’intervento a quanto pare era programmato da tempo e soprattutto era necessario a causa degli altri subiti qualche tempo fa dopo la rovinosa caduta del 2019 che l’aveva portata ad assentarsi dagli studi di Che tempo che fa e poi ad apparire in video, in collegamento da casa, con tanto di badanti, tutta ingessata e fasciata.

L’incidente del 2019: una rovinosa caduta

I guai per Luciana Littizzetto sono iniziati, come dicevamo, nel 2019. Una rovinosa caduta in strada le aveva procurato la rottura della rotula e del polso. La Littizzetto, proprio per quel motivo, aveva dovuto sottoporsi a un intervento e a una lunga riabilitazione.

Come molti sanno quando si effettuano interventi dovuti alla rottura di parti degli arti, poi bisogna molto spesso tornare, a distanza di tempo, ad intervenire per togliere viti e ferri che prima servivano ad aiutare le ossa a rinsaldarsi nel migliore dei modi.

Possibile dunque, anche da quanto scritto, che la Littizzetto abbia dovuto subire un nuovo intervento proprio per questo motivo e che ora dovrà riabituare il suo fisico a muoversi senza ‘tanta ferraglia all’interno’ pronta a sostenere le ossa.

Per sua fortuna la verve non le manca. Sicuramente saprà come trascorrere, ridendo, le lunghe sedute di riabilitazione e fisioterapia. Oltre a questo Luciana Littizzetto potrà contare sempre sull’affetto e il sostengo di amici, colleghi e fan. Già su Instagram in molti le hanno augurato una pronta guarigione e inviato diversi segnagli di stima e affetto.