Tutti conosciamo fin troppo bene l’ironia pungente e politicizzante di Luciana Littizzetto. Ma la sua comicità piace proprio per questo. È una delle sue qualità migliori. Da tempo è una presenza fissa nello show di Che tempo che fa e sono attesissimi dai fan i suoi commenti algidi e al veleno sulla società che ci circonda. Nella puntata che è andata in onda domenica 12 dicembre, Luciana Littizzetto si è trovata a rispondere, seppur non in maniera diretta, alle accuse che ha ricevo da Wanda Nara.

La moglie di Icardi ha fatto sapere che è pronta a denunciare la comica della Rai dopo una battuta della scorsa settimana, in cui Luciana prendeva in giro la sexy manager per una foto pubblicata su Instagram. Quella foto in cui la Nara è apparsa nuda su un cavallo. La questione ha interessato gran parte della comunità del web, scomodando anche nomi illustri, ma la Littizzetto non demorde e va avanti per la sua strada.

E così Luciana Littizzetto risponde a Wanda Nara

Nella puntata che è andata in onda il 12 dicembre, a gran voce, rimarca il diritto di tutti a buona comicità. “Che il cielo benedica le donne che sanno ridere“, esordisce. “Che Dio benedica le donne che si sanno prendere in giro. Perché è questa la vera uguaglianza. A un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma il sessismo è un’altra cosa“, aggiunge. “È l’odio nei confronti delle donne, la violenza, la discriminazione e la mutilazione dei genitali il vero problema“, tuona con il sorriso sulle labbra.

E poi aggiunge, rincarando la dose: “Se una donna fa una battuta discutibile su un’immagine discutibile di una donna quello è sessismo? No, è solo libertà di pubblicare e di parlare come ti pare. A ogni azione c’è una reazione. Punto“, conclude. La spalla comica di Fazio non riesce proprio a contenere la sua indignazione per quello che è accaduto, ma con la sua solita verve, risponde piccata alle accuse (forse decisamente fuori luogo).

Il diritto a una buona comicità

“Siano benedette la Marcuzzi, la Hunziker, la De Filippi, la d’Urso. Perché ridere è una salvezza. Una delle poche cose che in questi tempi duri ci ha salvato“. Sulla questione, per il momento, non c’è nessuna risposta da parte di Wanda Nara, la quale la settimana scorsa, dopo la battuta della Littizzetto, ha subito cancellato il suo commetto. Il discorso però non è andato giù alla Lucarelli che si ritiene dispiaciuta per quanto è avvenuto.