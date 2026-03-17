Dopo l’esperienza di Temptation Island, Lucia Ilardo si prepara ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La giovane influencer si appresta a varcare la porta rossa arrivando con un bagaglio di pettegolezzi e recenti conoscenze che promettono di fare scintille sui social sin dai primi giorni. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Lucia Ilardo. La giovane ha confidato il motivo che l’ha spinta a partecipare al reality: “Allora, ho deciso di partecipare al Grande Fratello anche per farmi conoscere. In passato avevo già partecipato a un reality TV, ma quello prevedeva un percorso di coppia. Questa volta, invece, volevo dare alle persone la possibilità di conoscere chi è davvero Lucia”

Dopo Temptation, Lucia aveva vissuto momenti difficili per le critiche ricevute. In occasione della nuova avventura in un reality, ha però ammesso di aver cambiato atteggiamento: “Ho imparato a non leggere più i commenti con la stessa emotività con cui li leggevo prima”.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di una sua frequentazione con Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello. Lucia ci ha tenuto a fare chiarezza.

Lucia è tornata poi a parlare del suo ex Rosario Guglielmi: “Mi ha bloccata ovunque, sui social, e non c’è stato più modo di parlare. Addirittura sono arrivata a scrivergli anche una mail per sapere come stesse, perché ero molto preoccupata”.

Grande Fratello Vip 2026, intervista esclusiva a Lucia Ilardo

Lucia, come mai hai deciso di partecipare al Grande Fratello?

Ho deciso di partecipare a Grande Fratello soprattutto per farmi conoscere. In passato ho già partecipato a un reality ma prevedeva un percorso di coppia. Questa volta, invece, vorrei dare alle persone la possibilità di conoscermi davvero, al di là della coppia, al di là del ragazzo che frequento o non frequento. Tramite i social non sono così brava a raccontarmi. Questo è il motivo principale per cui ho deciso di candidarmi a Grande Fratello, un reality dove le persone possano conoscermi a 360 gradi.

C’è qualcosa che ti preoccupa dell’ingresso? Penso ai ritmi, agli orari, alla pulizia.

Non mi preoccupa tanto la convivenza, perché vivo già con due coinquiline a Milano, quindi so bene cosa significa condividere gli spazi. Quello che mi mette un po’ in difficoltà è di essere davvero in tanti e avere un solo bagno.

Cosa speri che il pubblico possa apprezzare di te?

Spero che le persone possano apprezzare la mia genuinità, perché sono davvero una persona schietta. Sono cresciuta in una famiglia normalissima, dove mamma e papà fanno lavori umili, e non ho mai avuto grandi pretese. So cosa significa dare una mano in casa: dalle pulizie al cucinare, a mettere in ordine una stanza. Non ho mai avuto qualcuno che lo facesse al posto mio, quindi so rimboccarmi le maniche. Spero che questo lato venga apprezzato, insieme alla mia solarità e alla mia voglia di divertirmi, senza pensare troppo alle critiche. Alla fine le persone hanno sempre qualcosa da dire, ma tendo a fare quello che sento. In un mondo in cui molti cambiano per paura del giudizio degli altri, io non sono mai cambiata, nonostante abbia ricevuto tante critiche e mi farebbe piacere che questo venisse apprezzato.

Hai raccontato che dopo l’esperienza a Temptation Island hai vissuto settimane senza uscire di casa. E’ cambiato il tuo rapporto con le critiche?

Ho imparato a non leggere più i commenti con la stessa emotività con cui li leggevo prima. In passato, quando vedevo un commento negativo, mi chiedevo subito: “Perché una persona scrive questo? Forse ho sbagliato qualcosa, forse non mi sono fatta capire”. Oggi invece ho capito che spesso le persone commentano senza nemmeno pensare che dall’altra parte c’è qualcuno che potrebbe rimanerci male. Proprio per questo ho imparato a non dare più lo stesso peso alle critiche. Possono scrivere quello che vogliono: nel bene o nel male, tanto le persone avranno sempre qualcosa da ridire, ora cerco di viverla più serenamente.

Nella Casa di Grande Fratello cerchi l’anima gemella?

Perché no? Sono pronta anche a lasciarmi andare emotivamente, se dovesse esserci qualcuno che mi colpisce particolarmente e che racchiude un po’ quello che mi piacerebbe trovare in una persona.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un flirt tra te e Lorenzo Spolverato. Cosa c’è di vero?

Io e Lorenzo siamo stati compagni in un corso di conduzione radiofonica, quindi ci conosciamo dalla fine di ottobre, inizio novembre. Abbiamo iniziato questo percorso insieme e, come è successo anche con gli altri compagni del corso, eravamo in otto, è nata una simpatia, abbiamo fatto cene, aperitivi e siamo usciti spesso insieme. Questa cosa però non aveva mai attirato particolare attenzione, almeno fino a quando non è uscito il mio nome in relazione a Grande Fratello. Da quel momento la cosa è esplosa quasi come una bomba. Tra me e Lorenzo c’è amicizia e una vera simpatia. In questi giorni, quando hanno iniziato a uscire alcuni commenti negativi, mi è stato vicino, mi ha tranquillizzata, dicendomi che è normale, raccontandomi anche come aveva vissuto lui certe situazioni e parlandomi del suo percorso. È stato presente proprio come farebbe un amico.

Il pubblico ti ha conosciuta grazie a Temptation Island. Tornando indietro è un’esperienza che rifaresti?

Sì, rifarei quell’esperienza, perché mi ha dato anche la possibilità di capire meglio chi avevo di fronte. Tante volte ho pensato di avere davvero il prosciutto sugli occhi. È vero ho commesso un errore, sono consapevole di aver sbagliato nei confronti dell’altra persona. Però rifarei tutto esattamente nello stesso modo, perché se sono arrivata a fare quell’errore è anche perché tante cose nella nostra storia non funzionavano. C’erano diversi problemi nel rapporto. Rifarei tutto perché oggi sono contenta di quello che mi ha lasciato. Mi ha dato la possibilità di farmi conoscere e di intraprendere anche una strada che, per certi aspetti, sento molto mia: quella della comunicazione con il pubblico. Penso, ad esempio, al percorso nella conduzione radiofonica, alla possibilità di partecipare ad un altro reality e, più in generale, di farmi conoscere e provare un cammino diverso rispetto a quello che avevo iniziato con i miei studi.

A ottobre in un’intervista a Verissimo hai dichiarato di voler recuperare il rapporto con Rosario. Oggi ci credi ancora? Provi ancora per lui un sentimento?

Ho fatto davvero di tutto, anche dopo quell’intervista per recuperare. Dall’altra parte, però, c’è stata una chiusura totale: mi ha bloccata ovunque e non c’è stato più modo di parlare. Addirittura sono arrivata a scrivergli anche una mail per sapere come stesse, perché ero molto preoccupata e volevo semplicemente sapere come stava. Il suo comportamento, però, è stato molto chiaro: ha deciso di chiudere completamente, dicendo di non voler più associare il suo nome al mio. A quel punto ti dico la verità: io non ho nulla da elemosinare da nessuno. Sono una ragazza con tanti valori. Se lui non ha voluto recuperare il rapporto, va bene così, ma io non farò mai più nulla per lui.

Hai pensato che lui possa entrare nella Casa per un confronto?

In realtà ci pensano più gli altri che io. Personalmente mi chiedo: cosa dovrebbe mai chiedermi in un confronto, visto che in questi mesi sono sempre stata aperta al dialogo? E’ stato lui a bloccarmi sui social e su WhatsApp. Se avesse davvero voluto un confronto con me, e non fosse solo una questione di visibilità, potrebbe farlo ancora adesso: basterebbe sbloccarmi su WhatsApp e parlarmi. Se questo non avviene, mi chiedo che senso avrebbe confrontarsi in televisione. Ognuno sta andando avanti con la propria vita: so che anche lui sta portando avanti nuove conoscenze e relazioni. Quindi, sinceramente, non ho mai preso in considerazione questa ipotesi.

A casa sono felici per la tua partecipazione? Cosa ti hanno detto?

Mamma, mia sorella e mio fratello sono molto entusiasti e contenti per questa opportunità di farmi conoscere in una realtà diversa dai social. Io, infatti, non mi sento un’influencer e faccio un po’ fatica a comunicare con quel “linguaggio”. Per me rappresenta anche una sorta di rinascita, questa esperienza potrebbe quindi essere anche una forma di riscatto. Anche papà è felice, ma allo stesso tempo è un po’ preoccupato. Nella mia vita ci sono state situazioni difficili che mi hanno fatto soffrire e, in parte, anche a causa di alcune sue scelte. Per questo teme un po’ quella che potrebbe essere la narrazione all’esterno.