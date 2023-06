Anche per Lucia Annunziata è arrivato il momento di salutare la Rai dopo 18 anni anni. La giornalista durante l’ultima puntata di “Mezz’ora in più” si è congedata salutando i telespettatori lasciando però una porta aperto dicendo “a presto”.

Lucia Annunziata a Mezz’ora in più: “dopo 18 anni in Rai è l’ultima puntata”

Con la puntata del 25 giugno 2023 si chiude la lunga esperienza in Rai di Lucia Annunziata. La giornalista e conduttrice ha salutato con un sorriso i telespettatori durante l’ultima puntata di “Mezz’ora in più”, il programma di informazione ed attualità di Rai3. Si tratta di un addio quello della giornalista che lo scorso maggio aveva annunciato la decisione di lasciare la Rai dopo 18 lunghi anni poco dopo l’annuncio dei nuovi direttori di rete.

Noi finiamo oggi. È l’ultima puntata, come sapete, dopo 18 anni di trasmissione di Mezz’Ora in Più. E’ stato uno onore ma soprattutto un divertimento tenervi impegnati e informati per tanti anni. Grazie a tutti, a presto.

Con queste parole la giornalista ha terminato l’ultima puntata del programma di approfondimento tra news e analisi, discussioni dei fatti del giorno e anticipazioni sulla settimana. Ecco il video con il saluto della giornalista al pubblico di Rai3:

La classe. Mancherà – lei, il suo straordinario gruppo di lavoro – alla RAI, a tutti noi pic.twitter.com/Y0bkXuzzbf — nomfup (@nomfup) June 25, 2023

Lucia Annunziata lascia la Rai: le sue parole

Con i saluti finali nell’ultima puntata di “Mezz’ora in più” si chiude il rapporto di Lucia Annunziata con la Rai. Dopo 18 anni la giornalista ha deciso di abbandonare l’azienda di viale Mazzini con una lettera aperta inviata lo scorso maggio ai vertici Rai subito dopo le nomine dei nuovi direttori di rete. Una missiva in cui, senza girarci intorno, aveva sottolineato di non condividere “nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi”.

Ecco la lettera di dimissioni di Lucia Annunziata alla Rai:

Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione.

L’addio della giornalista alla Rai era arrivato pochi giorni dopo la notizia dell’uscita di Fabio Fazio che, dopo 20 anni di Che tempo che fa, è stato tagliato fuori dall’azienda di viale Mazzini. Se Fazio e tutta la squadra di Che tempo che fa hanno trovato una nuova collocazione su Nove, non è ancora dato sapere come sarà il futuro televisivo della giornalista.