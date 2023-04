Grande ritorno su Canale 5 di Luce dei tuoi Occhi, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, in onda in prima serata da stasera mercoledì 12 aprile alle ore 21.21. La serie che aveva lasciato i telespettatori con il fiato sospeso e con un mistero da risolvere, vedrà alcuni colpi di scena e nuovi ingressi nel cast. Ma come era finta la prima stagione? Scopriamolo insieme.

Luce dei tuoi occhi: la trama della prima stagione

Tutta la trama della prima stagione è incentrata intorno alla vita di Emma Conti, étoile di fama internazionale interpretata da Anna Valle. La ballerina, come si scoprirà nel corso delle puntate, ha abbandonato la sua città natale (Vincenza) per trasferirsi a New York e dimenticare così la morte di sua figlia Alice. Alice però, come svelerà una lettera anonima inviata a Emma, è ancora viva.

La ragazzina abiterebbe a Vicenza e farebbe la ballerina, avendo ‘la stessa luce negli occhi’ di quando ballava sua mamma. Emma incuriosita dalla lettera, decide di tornare a casa e inizia ad insegnare danza ad alcune allieve che avrebbero la stessa età di Alice. Qui la sua storia si intreccia con quella delle ragazze e con Enrico (interpretato da Giuseppe Zeno) con cui intrattiene una storia d’amore. Enrico oltre ad insegnare nello stesso liceo di Emma è anche il padre di Miranda, una delle cinque ballerine di Emma.

I vari test del dna fatti da Emma alle ragazze però non svelano il mistero: nessuna delle sue allieve sembrerebbe essere Alice.

Soltanto nell’ultima puntata di Luce dei tuoi Occhi, arriva il colpo di scena con Emma che scopre che suo fratello ha rapita alla nascita Alice e l’ha venduta ad un’altra coppia. L’ultima scena svela chi potrebbe essere la sua adorata figlia: una ballerina 16enne francese.

Luce dei tuoi occhi 2: la trama della seconda stagione in breve

Il dolore di Emma Conti, ex étoile della danza e coreografa, per non essere riuscita a trovare sua figlia è cocente, ma la donna si rende conto che, in qualche modo, deve andare avanti. Le sue allieve inoltre, la considerano una seconda madre e lei sente di non poterle deludere. La donna tuttavia, è costretta dal destino a rivedere i suoi piani. Anna deve così dividersi fra il lavoro di insegnante e quello di investigatrice forzata ma molto motivata, intenzionata a scoprire cosa possa esserci dietro alcune misteriose scomparse e rivelazioni sconvolgenti. Dunque una marcata vena thriller attraversa Luce dei tuoi occhi 2, una caratteristica che si unisce alla storia d’amore fra la protagonista ed Enrico.

Dove rivedere la prima stagione

È possibile rivedere le puntate della prima stagione di Luce dei tuoi Occhi in streaming gratis sul sito Mediaset Infinity.