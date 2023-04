Prenderà il via Mercoledì 12 Aprile Luce dei tuoi occhi 2, seconda stagione della fiction che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata (inizio ore 21.20 circa). La serie prevede nuovi ingressi e tanti colpi di scena: di seguito vi diamo alcune anticipazioni sulla trama e sul cast.

Luce dei tuoi occhi: trama in breve

Il dolore di Emma Conti, ex étoile della danza e coreografa, per non essere riuscita a trovare sua figlia è cocente, ma la donna si rende conto che, in qualche modo, deve andare avanti. Le sue allieve inoltre, la considerano una seconda madre e lei sente di non poterle deludere. La donna tuttavia, è costretta dal destino a rivedere i suoi piani. Anna deve così dividersi fra il lavoro di insegnante e quello di investigatrice forzata ma molto motivata, intenzionata a scoprire cosa possa esserci dietro alcune misteriose scomparse e rivelazioni sconvolgenti.

Dunque una marcata vena thriller attraversa Luce dei tuoi occhi 2, una caratteristica che si unisce alla storia d’amore fra la protagonista ed Enrico.

Il cast

Il cast di Luce dei tuoi occhi 2 annovera diversi volti noti ed amati della fiction italiana, fra vecchie presenze e nuovi ingressi.

Nei ruoli principali troviamo la ex Miss Italia 1995 Anna Valle (Emma Conti), Giuseppe Zeno (Enrico Leoni, fidanzato di Emma), Paola Pitagora (Paola Conti, madre di Emma), Francesca Cavallin (Petra Novak) e Irene Paloma Jona (Diana). Citiamo anche Simone Secce (Andrea Bisceglie), Christian Roberto (Maurizio Bisceglie), Filippo Contri (Jacopo Bellini) e Greta Malengo (Vicky De Angelis).

Sono loro gli attori e le attrici che reggono le fila di Luce dei tuoi occhi 2, un dramma sentimentale con forti connotati thriller che sembra avere tutte le carte in regola per tenere incollato davanti al piccolo schermo un gran numero di telespettatori. E voi siete pronti a non perdervi neanche una puntata?