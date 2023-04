Luce dei tuoi occhi 2, seconda stagione della fortunata fiction di genere thriller/sentimentale interpretata da Anna Valle e Giuseppe Zeno, non andrà in onda Mercoledì 26 Aprile in prima serata su Canale 5 come previsto. Vi diciamo perché e quando vederla.

Luce dei tuoi occhi 2 terza puntata: perché non va in onda Mercoledì 26 Aprile

I tanti affezionati della fiction che mescola abilmente mondo della danza, sentimenti e giallo, la fortunata Luce dei tuoi occhi 2, Mercoledì 26 Aprile dovranno rinunciare al previsto appuntamento con la terza puntata della corrente stagione.

La prima serata di Canale 5 infatti, sarà occupata da tutt’altro, ovvero dalla partita di ritorno di Coppa Italia fra Inter e Juventus. Quest’anno infatti, il torneo è un’esclusiva Mediaset. Come tutti sanno, in Italia, in fatto di palinsesti televisivi, il calcio detta legge e di solito ha la priorità anche se questo significa sostituire un programma molto seguito.

La seconda stagione di Luce dei tuoi occhi 2, di cui al momento sono andati in onda i primi due episodi, sta facendo registrare ottimi ascolti. Nessun timore dunque: la terza puntata va semplicemente in onda in un’altra data. Di seguito vi diciamo quando.

Quando vedere la terza puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

La prossima settimana Luce dei tuoi occhi 2 “giocherà d’anticipo”. La terza puntata infatti, verrà trasmessa Martedì 25 Aprile, quindi il giorno prima di quello previsto. Niente di diverso invece, per quanto riguarda l’orario, che è sempre quello della prima serata, quindi intorno alle 21.20.

Spoiler terza puntata

Ecco le anticipazioni della puntata di Luce dei tuoi occhi che andrà in onda Martedì 25 Aprile. Emma trova per caso un braccialetto di Diana nel posto in cui sembra che sia avvenuto un assassinio. Miranda equivoca quanto è scritto sopra un bigliettino e, senza mezzi termini, accusa la giovane di essere l’autrice del delitto. La Polizia concentra ogni attenzione sulla ragazza.