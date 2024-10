Uno store di Sony Music Italia sarà presente all’interno del Lucca Comics e Games 2024. La fiera internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi, si terrà nella città toscana dal 30 ottobre al 3 novembre. Vediamo insieme quali sono gli appuntamenti da non perdere, i titoli internazionali e gli eventi esclusivi che è possibile trovare nello store.

Sony Music Italia arriva al Lucca Comics e Game 2024

Per la prima volta una casa discografica, la Sony Music Italia (divisione italiana di una delle più grandi realtà musicali al mondo), partecipa al Lucca Comics e Games 2024 con uno store dedicato ai suoi prodotti. Un luogo di ritrovo per tutti gli appassionati di musica che sarà possibile frequentare, durante la fiera, nello storico negozio di dischi “Sky Stone and Songs”, sito in Via Vittorio Veneto, 7.

All’interno dello spazio sarà disponibile un’ampia selezione di titoli internazionali e italiani, con edizioni e prodotti esclusivi realizzati solo per il Lucca Comics & Games, insieme a colonne sonore di film, videogiochi e anime molto amati.

Inoltre Sony Music Italia ha organizzato dei firmacopie con alcuni degli artisti più amati dal pubblico. Eventi esclusivi che si terranno al Palazzo delle Dediche (EX Caffetteria Palazzo Ducale, 1 Cortile Carrara).

Il calendario degli eventi e l’incontro con gli artisti: come partecipare

Questi gli artisti che è possibile incontrare al Lucca Comics e Games 2024, con incontri con GIORGIO VANNI, LACUNA COIL, NASKA e SETHU.

Venerdì 1 novembre, dalle ore 12 alle ore 15, ci sarà GIORGIO VANNI che presenterà “Uno di noi”, album realizzato con il suo storico produttore Max Longhi, che include le famose sigle dei cartoni animati e un brano inedito che dà il nome al progetto. Per la prima volta, le iconiche colonne sonore di “Dragon Ball”, “Pokémon” e “Yu-Gi-Oh!” saranno disponibili su vinile.

Venerdì 1 novembre, dalle ore 15 alle ore 17, LACUNA COIL porteranno in anteprima esclusiva “Dawn Of The Empire”, uno speciale Maxi CD contenente i brani “Never Dawn”, “In The Mean Time”, “Hosting The Shadow” ed “Oxygen”. La raccolta è solo una piccola anticipazione del nuovo album “Sleepless Empire” in arrivo il 14 febbraio 2025.

Sabato 2 novembre, dalle ore 18 alle ore 19 presso il Palazzo delle Dediche, si terrà il firmacopie di SETHU con il suo primo album. “Tutti i colori del buio” (Carosello Records) è stato prodotto dall’inseparabile fratello gemello Jiz. L’artista savonese che ha partecipato a Sanremo 2023, a maggio ha pubblicato il suo album che ora arriva dal 1 novembre per la prima volta in formato vinile zootropico e in versione deluxe. Il disco in vinile contiene infatti, oltre alla tracklist originale, “Croci” feat. Sally Cruz, “Sottosopra” feat. Bnkr44 e “Orochimaru”, brano inedito disponibile unicamente in vinile e assente sulle piattaforme digitali di streaming. All’interno della confezione i fan troveranno anche un inserto con tutti i testi dei brani e un esclusivo poster ispirato a uno dei brani del disco.

Le modalità di accesso ai firmacopie saranno comunicate attraverso i profili social di Lucca Comics & Games e Sony Music.