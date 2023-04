Luca Salatino e Soraia Allam si sono lasciati. Era già nell’aria che qualcosa non funzionasse tra i due, ma ora arriva la conferma proprio dal diretto interessato, che in una storia Instagram annuncia la fine della sua relazione con Soraia: “È finita tra noi, rispettate questo momento”. Analizziamo insieme ciò che è accaduto.

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati: l’annuncio della separazione via social

Luca Salatino, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è rimasto dentro la Casa fino a Natale. Come sapete il reality più longevo della tv, si è allungato fino al mese di aprile, fissando il giorno della finale al lunedì 3. Intorno a Natale, è stato chiesto ai concorrenti se volessero proseguire il percorso oppure lasciare. Proprio Salatino, decise di abbandonare il gioco perché troppo innamorato della sua Soraia di cui sentiva la mancanza in modo incredibile.

Più volte l’ex gieffino aveva manifestato il desiderio di abbandonare il reality perché sentiva troppo la mancanza della fidanzata. Ogni mattina o quasi piangeva davanti alle telecamere perché non riusciva a stare senza di lei. Più volte Signorini ha dovuto spronarlo e alla fine lo ha dovuto mettere davanti alla realtà dei fatti: “Se proprio non ce la fai, lascia il reality. Se decidi di restare, devi metterti in gioco e non piangere”. Anche la fidanzata Soraia, parlando con Luca in una delle puntate del serale, gli aveva ribadito di viversi l’esperienza con leggerezza senza pensare a nulla, ma Luca era sempre molto indeciso e dubbioso.

Dopo vari tentativi, alla fine Salatino è uscito. Quindi per questo amore “raccontato” in modo così travolgente, non ci aspettavamo una fine tanto repentina. Salatino ha scritto infatti in una IG:

“Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento. Vi voglio bene Luca”.

Questo il breve messaggio condiviso dall’ex tronista su Instagram, anche se la notizia era nell’aria già dalle festività pasquali che Luca e Soraia avevano trascorso separatamente.

Sembrava un amore destinato a durare, viste le lacrime che aveva versato lui all’interno della Casa più spiata d’Italia, ma evidentemente l’amore non è stato abbastanza forte. Non si conoscono i motivi della rottura ma pare che lei si fosse annoiata del modo di fare di Luca.

A rivelarlo è l’esperta di gossip, Deianira Marzano che sui social fa sapere: “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”. Sarà vero? Chissà…

Luca Salatino e Soraia si sono lasciati: le parole di Antonella Fiordelisi

Ad intervenire nella storia Instagram di Luca Salatino anche Antonella Fiordelisi, che con il ragazzo ha stretto un bel legame di amicizia dentro la Casa. L’influencer ha infatti così commentato: “Sempre con te, la tua sorellina”. Antonella da vera amica sostiene Salatino in questi giorni difficili.