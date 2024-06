Luca, la recensione (no-spoiler) del film Pixar su Disney+

Sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel corso dell’estate 2021, ma la pandemia da Covid-19 ha cambiato le carte in tavola, facendo in modo che il 24° lungometraggio prodotto dai Pixar Studios debuttasse direttamente sulla piattaforma di streaming di Disney+. Stiamo facendo riferimento a Luca, esordio alla regia di un lungometraggio animato per l’italiano Enrico Casarosa, che qualche anno prima aveva ricevuto una candidatura all’Oscar per il cortomatraggio Pixar La Luna.

Di cosa parla Luca? La trama del film

Ci troviamo in Italia, nella Liguria del 1959. Luca Paguro è un timido mostro marino preadolescente che vive sul fondo del Mar Ligure vicino alla cittadina di Portorosso e trascorre le sue giornate come pastore, radunando banchi di triglie. I suoi genitori Daniela e Lorenzo, gli proibiscono di salire in superficie in quanto temono che gli umani possano dargli la caccia. Un giorno, Luca incontra un altro giovane mostro marino di nome Alberto Scorfano, che vive da solo sulla terra, dato che suo padre non è molto presente. Alberto incoraggia Luca ad avventurarsi fuori dall’acqua del mare, mostrandogli che i mostri marini si trasformano in umani quando si asciugano sulla terra. Luca segue Alberto verso il suo nascondiglio una piccola torre in un isolotto piena di oggetti da collezione, dove trova un manifesto che mostra una Vespa che secondo Alberto è la più grande invenzione umana; i due decidono di passare i giorni seguenti a tentare di costruirne una con gli oggetti umani trovati da Alberto, mentre Luca tenta di mantenere la sua doppia vita nascosta ai suoi genitori parlandone soltanto con la nonna, che mantiene il suo segreto.

Luca, recensione: Inno ad un’Italia da cartolina che non esiste più

Oltre ai prodigi dell’animazione digitale di cui i Pixar Studios sono ormai dei maestri assoluti, Luca è anche e soprattutto un gioiellino tra i più sottovalutati della casa di produzione hollywoodiana (a distribuire, è sempre la Walt Disney Pictures) perché omaggio ai ricordi di infanzia del regista stesso, nato e cresciuto in Liguria, prima di trasferirsi negli Stati Uniti per inseguire la sua passione nel campo dell’animazione.

Un’ode non soltanto ai ricordi e ai luoghi della sua giovinezza, ma anche ritratto di un’Italia sognata e da cartolina, che tanto è sempre piaciuta alla cultura americana. Un viaggio animato destinato ad essere amato ed apprezzato da un pubblico di grandi e piccini che celebra tutta le peculiarità (e forse, anche un po’ di cliché e stereotipi immancabili) della Penisola di una volta, tra sole, mare, cibo e musica riconoscibilissima.

Conclusioni generali sul film Pixar candidato all’Oscar

In definitiva, Luca è anche e soprattutto un inno straordinario e molto genuino sul valore dell’amicizia, quella vera, e di come i rapporti amicali che stringiamo nel periodo della nostra infanzia ed adolescenza possano cambiare in meglio la nostra vita adulta, e plasmarla. Uscito direttamente su Disney+ il 18 giugno 2021 in un momento globale in cui le sale cinematografiche era chiuse a causa del dilagare della pandemia da Covid-19, il film diretto da Enrico Casarosa ha tuttavia trovato un suo pubblico di affezionati nei mesi successivi, che oggi lo reputano come uno dei gioiellini targati Disney/Pixar tra i più entusiasmanti, onesti e commoventi.