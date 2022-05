Come annunciato da Ilary Blasi durante la scorsa puntata de L’Isola dei Famosi 2022, in Honduras stanno per sbarcare quattro nuovi naufraghi: tre uomini e una donna. Tra i concorrenti maschi pronti a mettersi alla prova sull’isola più famosa della tv italiana ci sarà anche Luca Daffrè. Conosciamo meglio chi è il nuovo naufrago.

Luca Daffrè nuovo naufrago de “L’Isola dei Famosi 2022”: ecco chi è

Il giovane modello, dj e influencer italiano, sbarcherà in Honduras per “scompaginare” i piani dei concorrenti che sono attualmente ancora in gioco. Sia di coloro che evidentemente pensavano di avere già la vittoria in pugno, sia di quelli che erano convinti di avere lo scettro dei più belli. Luca Daffrè, è conoscono soprattutto per le tante campagne di moda di successo, il modello è infatti testimonial e ambassador di Tezenis e ambassador di Guess solo per citarne qualcuno.

Da Temptation Island a L’Isola dei Famosi 2022 passando per Uomini e Donne

Oltre che per la moda e le campagne pubblicitarie, quello di Luca non è un volto sconosciuto al pubblico di Canale 5, il ragazzo ha infatti già partecipato in veste di tentatore a Temptation Island e in quella di corteggiatore a Uomini e Donne per ben due stagioni. L’affascinate modello sarà uno di quegli isolani che oltre alla sua simpatia, potrà contare anche sull’indubbia bellezza e sul suo indiscutibile fascino.

Luca Daffrè pronto a conquistare l’Isola

Il modello tuttavia ha un bel caratterino, e darà quasi sicuramente del filo da torcere agli altri isolani anche per questo. Una vera novità, in una edizione che rispetto al passato a metà percorso regala scossoni e colpi di scena. E Daffrè è sicuramente quello più adatto per portare una ventata di novità e al tempo stesso malumori tra chi, conoscendolo, sa di avere a che fare con un soggetto dal carattere bello forte.

Gli altri tre naufraghi che entreranno questa sera insieme a Luca Daffrè

Durante la puntata di questa sera oltre al bel modello Luca Daffrè, sbarcheranno sulle spiagge dell’Honduras anche Marco Maccarini, conduttore televisivo e radiofonico, Pamela Petrarolo, cantante, showgirl e coreografa ex ragazza di Non è la Rai. Tra i naufraghi anche Gennaro Auletto, modello italo-marocchino 22enne.

L’appuntamento con lo sbarco dei nuovi quattro naufraghi è per questa sera. Ricordiamo inoltre che, L’Isola dei Famosi 2022 è come sempre in onda ogni ogni lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5.