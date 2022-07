Dal suo arrivo, sulle bianche spiagge dell’Honduras, Luca Daffrè si è guadagno il suo secondo posto a L’Isola dei Famosi 2022 a suon di prove di resistenza e vittorie al televoto. Il bel modello, dj e influencer italiano, è riuscito a guadagnarsi l’affetto del pubblico e a togliersi di dosso alcuni pregiudizi nei suoi confronti. Prima della sua esperienza all’isola, Luca è stato protagonista come tentatore a Temptation Island e in veste di corteggiatore a Uomini e Donne per ben due stagioni. L’affascinate modello sull’isola ha dato il meglio di sé. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Luca Daffrè, e con lui abbiamo parlato della sua esperienza nel reality di Canale 5, del suo rapporto con gli altri naufraghi, delle controversie con Lory Del Santo e del suo ormai celebre tatuaggio. Luca ricorda anche il bellissimo periodo a Uomini e Donne e, di Maria De Filippi ci dice: “Le sarò per sempre grato. Ha un carisma incredibile, è una persona di cui mi fido totalmente e che mi ha dato consigli preziosissimi”.

Luca Daffrè, l’intervista esclusiva

Luca, che esperienza è stata quella dell’Isola dei Famosi 2022?

“L’isola dei Famosi è sempre stato un reality che mi ha incuriosito molto, sono uno sportivo, mi piace viaggiare. Quando ho ricevuto la proposta non ho esitato un secondo. Mi ha cambiato molto, perchè devi trovare la forza di andare avanti nel percorso che, alla fine fai soprattutto con te stesso. Io sono partito che ero uno che voleva sempre far trasparire un Luca forte, oggi ho ottenuto delle nuove consapevolezze che mi hanno fatto ricredere anche e soprattutto su me stesso. Pensavo di essere un cuore di ghiaccio e invece quando ho visto mio padre mi sono sciolto. Ho fatto l’isola per far vedere chi sono. Mostrare che oltre al bel viso, che uno nota subito, c’è dell’altro. Qualcuno poteva avere dei pregiudizi, sai entra il belloccio che si vuole fare la storiella, ma non è così. Io sono entrato in corsa ed ero consapevole di andare a toccare degli equilibri di un gruppo che era da tempo lì sull’isola. La mia paura era proprio quella di non essere accettato dal gruppo. Sono riuscito a creare degli ottimi rapporti”.

È la prima volta che ti hanno proposto un reality?

“Si è la prima volta, ho fatto Temptation Island, Uomini e Donne, ma come reality è il primo”.

Un secondo posto ma combattuto con il super favorito. È comunque una grande soddisfazione visto che sei entrato in un secondo momento, hai vinto molte prove e hai battuto al televoto personaggi importanti, non trovi?

“Per me arrivare in finale è già stata una vittoria. Quando ho visto che avevo superato la prova ed ero arrivato in finale, per me era quella già una vittoria. Ero consapevole che avrebbe vinto Nicolas, è giustissimo, è una vittoria meritata”.

Cosa hai pensato quando hai vinto la prova che ti ha portato in finale?

“In quella prova conta molto anche il peso. Io sono partito svantaggiato in quella prova, poi ho visto che era caduta Carmen, che io reputavo super favorita perchè aveva già vinto quel tipo di prova, in un secondo momento vedo Nicolas in difficoltà, allora ho iniziato a crederci. Quando Nicolas è caduto, ho detto: cavolo sono il secondo. Tutti si immaginavano la finalissima tra Nicolas e Carmen”.

In molti hanno dichiarato che la finale doveva essere giocata al televoto da Carmen e Nicolas, ti ha dato fastidio?

“Tutti si sarebbero aspettati una finale con Nicolas, Carmen ed Edoardo, poi Edo ha dovuto abbandonare per un problema fisico. Io sono entrato in corsa, era anche più difficile entrare nel cuore delle persone. In finale sono stato fortunato. Mi dava un po’ fastidio che nessuno si aspettava me in finale, ma, devo dire che l’isola è anche un reality che si basa sulle prove fisiche e io le ho superate. Non credo che la finale la meriti solo chi passa al televoto”.

Edoardo e Alessandro hanno lasciato il reality per motivi differenti ovviamente. Se loro fossero arrivati in finale, avrebbe vinto comunque Nicolas secondo te?

“A me è dispiaciuto molto che Edo non sia arrivato in finale, lui si è fatto male e ha dovuto abbandonare. La mia finale era tra Edo e Nicolas. Alessandro l’ho vissuto poco, è sicuramente un ragazzo d’oro. Non so se sarebbe cambiato il risultato, ma Edoardo avrebbe avuto delle grosse opportunità di vincere”.

Il momento più difficile della tua permanenza sull’isola? Cosa ti è mancato e chi?

“Momenti difficili non ne ho avuti molti. Non ho avuto delle discussioni esagerate. Le prime settimane sono state quelle più dure perchè fai fatica ad abituarti a quella condizione di fame. Ricordo i crampi dalla fame di notte. Il confort del bagno che non hai, forse è quella la cosa che più mi è mancata: il bagno, fare una doccia con acqua e bagnoschiuma, quando sono uscito ho fatto otto docce di seguito. Quando si va all’isola si pensa solo alla fame e non agli altri confort che ti mancheranno. Quando sei li non vedi l’ora di uscire, poi quando vai via ti manca l’isola. Le persone che più mi sono mancate sono la mia famiglia e i miei amici”.

All’ultimo anche tu hai tifato per Nicolas, ma quanta voglia di vincere c’era in te?

“Si ho sempre tifato per Nicolas, per me è stato un punto di riferimento, mi ha insegnato molto, mi ha dato ottimi consigli. Io ero entrato con un’altra opinione su di lui, poi mi sono ricreduto e ho cambiato opinione, è una persona molto cordiale”.

Sei stato conteso da Carmen e Maria Laura? Cosa ci racconti?

“No quello con Carmen era uno scherzo. Abbiamo fatto questo scherzo del Toy Boy. Carmen è una forza della Natura. Sull’isola ci sono tanti momenti di difficoltà e devi tirare fuori la risata e l’ironia. Edo ha basato il suo percorso su questo e ci ha dato molta forza. Non credo che Carmen sia veramente interessata a me, mi vuole bene si, ma non sotto l’aspetto che molti hanno potuto pensare. Maria Laura invece ti dico si, ci aveva messo il pensiero, anche se devo dirti che ha rispettato la mia volontà di non avere una storia all’interno del programma. Su di lei non mi rimangio nulla”.

La De Vitis sul finale è rimasta delusa dal tuo comportamento per via del televoto. Cosa ci dici? Tra di voi potrà esserci qualcosa?

“Ho legato molto con lei, però prima di entrare avevo un pensiero di lei come persona arrivista, ho seguito la storia con Paolo Brosio, poi la storia che voleva iniziare con Alessandro il figlio di Carmen. Poi ci ha fatto ricredere perchè si è tolta delle maschere e quindi abbiamo avuto un pensiero di una persona diversa. Nell’ultima settimana mi sono allontanato perchè ho visto degli atteggiamenti che non mi piacevano come quelli con Mercedesz. Lei non è il mio genere di ragazza, rimane una grande amicizia ma non penso di andare oltre”.

Veniamo a Lory Del Santo, ti ha accusato di aver violato il regolamento, come rispondi?

“Iniziamo dal concetto che la volpe che non arriva all’uva dice che è acerba. Appeno entro all’isola, Lory inizia con una serie di complimenti: sei forte, sei un bellissimo ragazzo, ecc. Cerca di comprarmi con i complimenti e con il cibo per farmi passare dalla sua parte. Lei cercava una persona che potesse diventare leader al posto di Roger e cercava di conquistarmi per poi non nominarla. Un giorno Nicolas condivide con lei una ricompensa. Successivamente è Lory che deve scegliere chi può mangiare e chi no, e lei decide che Nicolas non doveva mangiare perchè non aveva fatto un passo verso di lei. Io le faccio notare che Nicolas aveva fatto un passo di avvicinamento verso di lei. Lei mi ringrazia, dice che l’avevo fatta ragionare. Il giorno dopo si rimangia tutto quello che mi aveva detto e rigirò la frittata. Diceva una cosa e poi faceva il contrario. ha iniziato a venirmi contro da quando la nominai in quanto leader”.

Poi c’è la questione della violazione del regolamento?

“In quell’occasione, io ero leader e ho ritenuto giusto condividere del cibo con persone che non magavano da tempo, sono umano, non mi piaceva mangiare e vedere persone che non mangiavano da tempo. Mi sono preso le mie responsabilità, gli altri mi hanno detto: preferiamo uno che pensa al gruppo e non ai cavoli suoi. Io in quell’occasione ho tirato fuori quello che è il mio lato umano, sono una persona altruista nella vita. Lory si è arrabbiata perchè poi ci hanno tolto il fuoco per un giorno, tutti hanno accettato e apprezzato questa mia scelta tranne lei. Quando Lory è andata via la vita sull’isola è stata molto diversa, eravamo tutti più sereni. Nell’ultimo giorno abbiamo avuto una discussione, lei disse: oggi di baci ne ho per tutti, io le risposi che il bacio di Giuda lo avrebbe dato a me. Lei dal canto suo mi dice che di baci di Giuda me ne avrebbe dati due, allora io le ho detto che avrei conquistato la collana da leader e che il suo bacio non avrebbe avuto alcun valore, lei avrà rosicato molto quando sono poi diventato nuovamente leader”.

Ci racconti come nasce e cosa significa l’idea del cervo tatuato?

“Questa è la domanda più gettonata, lo feci perchè avevo dato un valore a questo tatuaggio. Oggi mi pento parecchio. Per me il cervo è un solitario, un po’ come me. Edoardo mi prendeva in giro parecchio per il cervo. Vorrei toglierlo, ma più che toglierlo camuffarlo”.

Tentatore a Temptation Island e corteggiatore a Uomini e Donne per ben due stagioni, naufrago all’isola: saresti pronto al GFVip? Sophie Codegoni che conosci bene ha partecipato alla scorsa edizione.

“Con Sophie è stata solo una frequentazione tra due ragazzi, un avvicinamento per qualche settimana, la nostra non era una relazione. Oggi siamo molto amici. Il GFVip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace. L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio. Il GF mi piacerebbe molto. Io poi devo molto a Maria dDe Filippi per la possibilità che mi ha dato”.

Tu hai partecipato a due programmi di Maria De Filippi, che persona è?

“Beh dietro le quinte la vedi poco, io le sarò per sempre grato per le opportunità che mi ha dato. Lei ha un carisma incredibile, io ascoltavo le sue parole, i suoi consigli, sai come se ti parlasse una persona di cui ti fidi. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo”.

Molti tuoi colleghi che escono dai reality si avvicinano poi sempre di più alla musica: tu sei un DJ, quali sono le tue ambizioni in quel campo? Ci ritroveremo una tua canzone a breve? Quali progetti hai in ballo?

“Beh io faccio musica come DJ, sicuramente ci sono dei nuovi progetti musicali, ora collabora con l’agenzia di Andrea Damante, abbiamo diversi progetti in mente”.

In campo amoroso che progetti hai?

“In campo amoroso ho sicuramente voglia di innamorarmi e trovare una persona che mi faccia battere il cuore. Io non mi accontento facilmente”.