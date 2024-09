Luca Barnabei ha parlato di serie che catturano il pubblico alla Mostra del Cinema di Venezia. L’Ad di Lux Vide è stato tra gli ospiti del panel L’audiovisivo italiano nella sfida globale: case studies di successo. Ai nostri microfoni ha raccontato il segreto di molte fiction e della prossima uscita di Sandokan.

Intervista a Luca Bernabei, AD di Lux Vide

Produttore televisivo e autore televisivo italiano, oltre che Amministratore Delegato della Lux Vide. Luca Bernabei ha intrattenuto il pubblico raccontando gli ultimi suoi lavori e i progetti futuri.

Un panel dedicato alle serie che conquista il mondo, voi lo avete conquistato alla grande con ‘Doc’ che è diventato il prodotto più venduto.

Sì, io credo prodotti come ‘Doc’, ‘Blanca’, lo dimostrano: possiamo parlare a tutto il mondo anche se sono in italiano. Servono dei concept molto forti, look, setting molto chiari e riconoscibili della serie, delle cose scritte e prodotte molto bene. E anche con prodotti scritti in inglese come sono ‘Costiera’ e ‘Sandokan’.

Don Matteo è profondamente rinnovato, il segreto delle serie potrebbe essere quello di rinnovarle bene?

Il segreto è un po’ come una macchina, se posso fare un paragone improprio, che è la Golf della Volkswagen che sono quasi 40 anni che la fanno e ogni volta la rinnovano un pochino. Il segreto è innovare sempre, non fermarsi mai e pensare cosa può volere lo spettatore, dargli cioè che vuole ma non tutto. Dare innovazione, a volte, vuol dire scontentare lo spettatore. Bisogna rinnovare i prodotti che altrimenti invecchiano, si sgretolano e poi muoiono in un attimo.

Tra le serie più attese c’è Sandokan. Cosa ci può anticipare?

Sandokan è la rivisitazione di un grande classico che gli italiani hanno molto amato e che andava riaggiornato, potenziato per quelle che sono le necessità di oggi. E stato fatto un grande intervento sulle sceneggiature, per raccontare delle storie molto moderne e accattivanti. Abbiamo girato in dei luoghi incredibili, abbiamo ricostruito navi, battaglie. Abbiamo un gruppo di attori pazzesco, molto internazionale, tra cui Can Yaman che fa il protagonista e che sarà il nostro nuovo Sandokan. Molto moderno, accattivante e porterà molti spettatori davanti alla televisione.

La vostra strategia per la ricerca di nuove serie qual è?

Io penso che bisogna sia trovare una storia antica e renderla attuale, sia avere nuove idee. Noi cerchiamo sempre di avere idee nuove che possono essere adatte a quel mercato e a quel momento. Si possono quindi prendere i romanzi di Salgari e attualizzarli al mondo d’oggi, o prendere storie completamente nuove come ‘Costiera’ che è ambientata in Italia, in uno dei luoghi più belli, e renderla accattivante in tutto il mondo.