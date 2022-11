Luca Argentero, l’affascinante Doc della fiction campione di ascolti di Rai1, è stato ospite della trasmissione “Che Tempo Che fa” dove ha dato succulente anticipazioni della serie giunta alla terza stagione. Cosa ha rivelato? Scopriamolo assieme.

Doc – Nelle tue mani 3: cosa ha rivelato Luca Argentero ospite di Che Tempo Che Fa

La terza attesissima stagione di “Doc – nelle tue mani”, fiction di successo che è riuscita a tenere incollati davanti allo schermo nelle precedenti stagioni fino a 8 milioni di persone, sta per tornare. A rivelarlo l’attore protagonista Luca Argentero che presta il volto ad Andrea Fanti. Ospite della trasmissione “Che tempo che Fa” insieme alla sua compagna, Cristina Marino, in attesa del secondo figlio, ha fatto delle rivelazioni su Doc 3. Vediamo nello specifico che cosa ha detto.

“Ho avuto la fortuna di sentire raccontata dagli sceneggiatori la terza stagione di DOC che gireremo in primavera, mi è venuta la pelle d’oca, spero che verrà anche a voi nel vederla”.

Celebriamo insieme la super carriera di @Lucaargentero a #CTCF ♥️ pic.twitter.com/DBCvNzQQr9 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 20, 2022

Luca Argentero svela quando inizieranno le riprese di Doc – Nelle tue mani 3

L’affascinante Argentero ai microfoni della trasmissione presentata da Fazio ha anche detto che le riprese della terza stagione inizieranno in primavera (2023) per cui dovremo attendere ancora un bel po’ per vederla in televisione. Non si esclude che possa essere possibile già nell’autunno del 2023 o nella nuova stagione televisiva del 2024.

Luca Argentero è apparso entusiasta della terza stagione della serie tv, avendone letto già il copione. Ha assicurato il suo pubblico che nel leggere la sceneggiatura gli è venuta la pelle d’oca e si augura che verrà allo stesso modo alla gente nel vederla.

Beh, intanto partiamo dal presupposto che già, vedere lui fa venire la pelle d’oca, per la “figaggine” (si può dire?) che tramette. Ma naturalmente di lui apprezziamo soprattutto le sue capacità recitative che non hanno mai deluso. Nella sua carriera ha interpretato infiniti ruoli, tutti molto diversi l’uno dall’altro e ha saputo dare ad ognuno di loro la sua impronta personale, rendendoli unici.

Chi è Luca Argentero nella Fiction “Doc – nelle tue mani”?

Luca Argentero nella fiction “Doc – Nelle tue Mani” interpreta il medico Andrea Fanti che a causa di un incidente – un paziente rancoroso gli spara in testa – perde 12 anni della sua vita, nel senso che non ricorda più quegli anni. Come se il tempo si fosse fermato agli inizi della sua carriera, al suo matrimonio felice e ai suoi due bambini piccoli.

Inseguito capisce che il tempo è andato avanti – di ben 12 anni – e si ritrova divorziato dalla moglie, e con i figli adulti con uno che manca all’appello perché morto.

Cosa aspettarci nella nuova stagione di “Doc -Nelle tue mani 3”?

Viola Rispoli, sceneggiatrice di Doc – Nelle tue mani insieme a Francesco Arlanch, in alcune interviste hanno dichiarato che dopo la seconda stagione in cui è stata raccontata la reazione alla pandemia di ognuno dei protagonisti, “nella terza stagione faremo in modo che ognuno di loro abbia un’altra opportunità. È anche il senso che diamo alle malattie che raccontiamo, come possibilità di una nuova vita per i personaggi che le affrontano e le superano.”

Non ci resta quindi che attendere per sapere nuovi dettagli sulla terza stagione che ci permetteranno di capire meglio cosa accadrà.