Luca Argentero sarebbe pronto a lasciare le scene. Il celebre attore italiano, tra i più amati dal grande pubblico, in una recente intervista rilasciata a Pierluigi Diaco durante il programma “Ti Sento” in onda su Rai 2, parlando dell’ipotesi di lasciare le scene ha dichiarato: “a me piacerebbe… mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”.

Luca Argentero: “Lasciare le scene mi piacerebbe”

Nel corso dell’intervista andata in onda su Rai 2 a “Ti Sento” condotto dal giornalista Pierluigi Diaco, in merito al suo possibile ritiro dalle scene, Luca Argentero, protagonista di DOC, ha dichiarato: “ho la sensazione dopo una ventina d’anni… di aver fatto tutto quello che potevo fare. Penso di aver fatto quello che dovevo e infatti sono estremamente proiettato verso una terza parte della mia vita”. A questa affermazione del noto attore Diaco risponde: “Sarebbe meraviglioso se tu lasciassi le scene”.

Luca Argentero: “Vorrei concentrarmi su alcuni aspetti della vita che mi interessano di più”

Nell’argomentare questa sua affermazione su un possibile addio alla tv e al cinema, Argentero spiega: “A me piacerebbe… O meglio non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato, mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”.

La passione per la montagna

L’attore ha anche parlato della sua passione per la montagna e di come la natura lo avvicini a Dio: “È una questione molto fisica: un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa’. Non che dentro la Chiesa tu non lo senta, ma in montagna sei comunque più in alto, quindi bene o male sei più vicino… Sembra banale ma è una questione fisica, che poi io questa luce divina, questa presenza che circonda tutti noi a cui francamente non sono mai riuscito a dare un volto, invece in mezzo alla natura, quando sono stato veramente immerso nella natura, m’è capitato in cima a una montagna, alle cascate dell’Iguazù in Argentina, quando la natura è molto più grande di te, è così”.

Sicuramente i milioni fan dell’attore non sono pronti a non vedere Luca Argentero alle prove con altre sceneggiature e altri personaggi.