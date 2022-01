Luca Argentero torna ad indossare i panni di Andrea Fanti. Dal 13 gennaio andrà in onda in prima serata su Rai 1 la nuova stagione di “Doc – Nelle tue mani 2”. La fiction si dimostra al passo con i tempi considerando che nella fiction verrà affrontata l’emergenza coronavirus. Non si indugerà molto sulla frase critica della pandemia ma piuttosto sul ritorno alla normalità. Nella prima stagione avevamo lasciato Andrea Fanti diviso tra due donne, Agnese, la donna da cui aveva divorziato e che però continua ad amare, e Giulia Giordano, l’assistente con cui aveva iniziato una relazione. Anche in questa nuova stagione, ritroveremo un Andrea Fanti alle prese con una situazione di instabilità sentimentale.

Luca Argentero, l’intervista

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Luca Argentero. L’attore ci ha raccontato come è stato tornare sul set e vestire nuovamente i panni di Andrea Fanti: “E’ stato molto emozionante tornare sul set dopo aver ricevuto una valanga di affetto da parte del pubblico. Eravamo molto ansiosi di ricominciare a girare. Abbiamo iniziato 8 mesi fa e abbiamo finito le riprese l’altro ieri. Siamo stanchi ma molto emozionati. C’è anche la curiosità di vedere se il lavoro di questi mesi trovi ancora il gradimento del pubblico”.

Nella serie irromperà il Covid. In questo clima rovente in cui i novax sembrano essere ancora la parte preponderante della popolazione, abbiamo chiesto a Luca Argentero cosa direbbe Andrea Fanti a chi ancora oggi dimostra di essere restio a vaccinarsi: “Sono obbligato a rispondere come farebbe Luca e non riesco a scindere. Io rispetto la libertà personale di chiunque. Non riesco a mettermi nei panni degli altri, nelle paure e nei dubbi che ognuno di noi può avere. Andrea Fanti si affiderebbe sicuramente alla scienza”.

Durante la conferenza stampa, qualcuno ha tirato il ballo il teorema George Clooney. Anche lui divenne un volto popolare dopo aver preso parte alla serie “Er – Medici in prima linea”. C’è sempre il rischio però che vestire a lungo i panni di un personaggio possa risultare controproducente per la carriera di un attore. Luca Argentero sembra non avere questi timori.

Gli chiediamo però se abbia pensato di porsi un limite di fronte alla possibilità che la serie abbia altre stagioni. Un po’ insomma come ha fatto Lino Guanciale che ha seguito il diktat delle tre stagioni. Luca spiega: “Dipenderà dagli stimoli che chi scrive questa storia troverà da dare ancora al mio personaggio. Bisognerà capire se ci saranno delle cose che varrà la pena che vengano raccontate. Credo che la terza stagione sia nel pensiero di tutti come un passaggio necessario per continuare a raccontare questa storia. Dipende poi come andrà e se la serie continuerà ad avere questo seguito clamoroso. Ci sono tante serie che ho amato e che andando troppo avanti nel tempo si sono un po’ sgonfiate. Per me potremmo andare avanti anche 20 anni se riusciamo a mantenere vivo il racconto. Capisco però che a volte sia importante trovare il coraggio di chiudere le storie”.

Luca Argentero Conduttore?

Dopo la parentesi di conduzione a “Le Iene Show”, Luca Argentero è apparso come spalla di Alessandro Cattelan in una puntata dello show “Da grande”. In molti hanno auspicato un suo ritorno alla conduzione. Luca Argentero non esclude questa possibilità: “Nella vita non ho mai escluso nulla a priori. Mi sono sempre lasciato aperto la possibilità di sperimentare, di divertirmi e fare esperienze. Qualora si presentasse l’occasione giusta in quel momento, la valuterei senza problemi”.

Luca Argentero ha fascino, talento e sembra essere una persona davvero completa. Chissà se a breve ci sarà una svolta in questo senso per il nostro bel dottore.

Intervista Video a Luca Argentero: