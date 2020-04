Anche Canale 5 “nelle mani” di Luca Argentero. Dopo il successo riscontrato dalle prime puntate della nuova fiction di Rai 1, Doc – Nelle tue mani, anche Mediaset strizza l’occhio all’attualità e in palinsesto rispunta una vecchia pellicola con protagonista l’amato attore torinese.

Luca Argentero: il film Solo un padre in onda su Canale 5 il pomeriggio di Pasqua

Ma di cosa si tratta? Stando alla guida tv del Biscione, dalle ore 14.00 alle 15.45 circa di questo 12 aprile 2020, domenica di Pasqua, nel pomeriggio di Canale 5 andrà di nuovo in onda il film con Luca Argentero dal titolo Solo un padre.

Datato 2008 e diretto dal regista Luca Alcini, il lungometraggio ha una trama che, almeno in parte, può ricordare quella della nuova serie della Rai, la cui terza puntata ha ottenuto ascolti record pari al 30% di share e oltre 8 milioni di spettatori medi.

Anche in Solo un padre, infatti, Argentero interpreta un medico, più precisamente un dermatologo di 30 anni. Quando, però, la morte della moglie lo porterà ad accudire da solo la figlia piccola Sofia, sarà allora che Carlo metterà da parte le energie negative e si dedicherà all’amore per la giovane ricercatrice francese di nome Camille (Diane Fleri).

Luca Argentero sta per diventare padre anche nella vita reale

Al di là di ritrasmettere un film nel periodo di pieno successo di Doc – Nelle tue mani, l’altro dato è che Solo un padre torna in onda in replica in un periodo di vita che vede Luca Argentero proprio alle prese con la paternità.

La nascita della figlia, infatti, una femminuccia di cui ancora non si conosce il nome e che vedrà la luce dal rapporto d’amore con la compagna Cristina Marino, sembra sia attesa a giorni.

Insomma, Argentero apprezzerà o no questa riproposizione del film? Magari considerandola una sorta di confermato apprezzamento da parte della tv in genere? Oppure potrebbe percepirla come uno “sfruttamento” dei propri vissuti? Chi può dirlo.