Luca Argentero finisce nella bufera per alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Oggi. L’attore è stato attaccato per alcune frasi sulle donne e sul femminismo.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attore Luca Argentero si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulle donne e sul femminismo: “L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci ‘prova’ “.

Argentero ha poi aggiunto sul suo rapporto di coppia: “Voglio continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio… Portarti un fiore, invitarti a cena… Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola”.

Le frasi non sono state ben accolte dai lettori del settimanale e dal popolo del web, che ha criticato aspramente (anche sui social) l’attore ed ex giudice di Amici. Argentero per difendersi ha scritto sul suo account ufficiale: “L’arte di vedere del marcio dove non c’è“. La sua frase, però, non ha ricevuto l’approvazione del popolo del web, che continua a criticare l’attore sui social.

Luca Argentero e Cristina Marino: le parole dell’attore

Nella sua lunga intervista, Argentero ha parlato anche della sua relazione con Cristina Marino. L’attore ha conosciuto l’attuale compagna dopo la fine della storia con Myriam Catania. L’amore è nato sul set di Un’estate ai Caraibi, film che ha visto entrambi protagonisti.

Oggi Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia felice ed hanno grossi progetti in comune. L’attore ed ex giudice di Amici ha dichiarato al settimanale: “È un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare”.