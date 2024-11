Una nuova serie tv turca sta per approdare su Mediaset Infinity. “Love, Reason, Get Even” – titolo originale Aşk Mantık İntikam – è pronta a far battere il cuore di milioni di fans appassionati del genere romantic comedy.

Love, Reason, Get Even quando esce?

La nuova dizi turca sarà disponibile a partire da mercoledì 13 novembre sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. La formula sarà quella già sperimentata per altre soap turche di successo, ovvero quella che vedrà un nuovo episodio al giorno – dal lunedì al venerdì. La serie è composta – nella sua versione originale – da 42 puntate di 120 minuti ciascuna.

Le puntate saranno rese disponibili a mezzanotte, e da quel momento sarà possibile vederle in qualsiasi momento on demand. Ovviamente saranno disponibili gratuitamente anche gli episodi precedenti, così da consentire ai fans di recuperare o rivedere anche i video Mediaset precedenti.

Love, Reason. Get Even, la trama della soap turca Mediaset

Come anticipato si tratta di una romantic comedy, e la trama si snoda intorno alle vicende di Esra, una giovane cameriera che cerca di dare una svolta alla sua vita sposando Ozan, un brillante ingegnere. Davanti ai primi problemi economici Esra deciderà però di divorziare.

A distanza di due anni la donna scoprirà improvvisamente che Ozan è diventato ricco e famoso, dopo aver lanciato una startup di successo. Esre si renderà conto che l’ex marito sarà diventato una persona completamente diverso rispetto a prima. Quando riceverà una telefonata da lui, Esre spererà che voglia ricongiungersi, ma resterà delusa: Esre le avrà telefonato solo per dirle che potrà finalmente darle i soldi del divorzio che non era ancora riuscito a farle avere.

A questo punto Esre mediterà vendetta e cercherà il modo di farsi assumere come stagista nella start up di Ozan, sedurlo e lasciarlo. Le cose però potrebbero andare diversamente.

Love, Reason, Get Even, il cast

Nato dal riadattamento della commedia coreana “Cunning Single Lady” la soap è stata scritta da Özlem İnci Hekimoğlu and Nil Güleç Ünsal ed è girata a Istanbul. Fanno parte del cast i seguenti attori che interpretano i rispettivi personaggi:

Burcu Özberk – Esra Eren Korfalı,

– Esra Eren Korfalı, İlhan Şen – Ozan Korfalı,

– Ozan Korfalı, Zeynep Kankonde – Menekşe Erten, mamma di Esra ed Ekerm

– Menekşe Erten, mamma di Esra ed Ekerm Günay Karacaoğlu – Zümrüt Korfalı,

– Zümrüt Korfalı, Burak Yörük – Çınar Yılmaz, ex marito di Esra e rivale di Ozan

– Çınar Yılmaz, ex marito di Esra e rivale di Ozan Melisa Döngel – Çağla Yılmaz, ex moglie di Ozan, rivale di Esra

Love, Reason, Get Even, i premi ottenuti dalla soap turca

La serie tv turca si è aggiudicata nel 2022 il Golden Butterfly Awards, uno dei più importanti premi di musica e tv in Turchia, come Best Romantic Comedy. I protagonisti della soap Burcu Özberk e Ilhan Sen hanno vinto i Golden Lens Awards nel 2021 come migliori attori in una serie romantic comedy.