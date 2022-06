Tutto pronto per il concerto benefico Love MI organizzo da Fedez e J-Ax in Piazza Duomo a Milano. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’estate milanese, visto che segna il ritorno sul palco dei due amici dopo un lungo periodo di silenzio. Ecco tutto quello che c’é da sapere sull’evento: data, orario, come partecipare se siete a Milano oppure dove seguirlo in tv. Per finire anche il cast di cantanti e la scaletta.

Love MI concerto Fedez e J-Ax: come partecipare e dove seguirlo in tv

Martedì 28 giugno dalle ore 18.00 appuntamento con Love MI, il concerto – evento benefico di Fedez e J-Ax che si svolgerà in Piazza Duomo a Milano. Dopo quattro anni di silenzio, i due artisti si sono ritrovati e riavvicinati grazie ad una telefonata durata 6 ore. “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio” scriveva il marito di Chiara Ferragni sui social annunciando ai fan la pace siglata con il rapper milanese.

I due amici non hanno perso tempo, visto che nel giro di poche settimane hanno pianificato ed organizzato un concerto benefico con la partecipazione di tantissimi cantanti. La finalità è quella di sostenere Tog – Together To Go, una onlus che si occupa della riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse. L’evento, presente nel fitto palinsesto di ‘Milano è Viva’ promosso dall’amministrazione comunale, è stato organizzato da Fedez con la collaborazione dell’Irccs Ospedale San Raffaele. Ricordiamo che durante la lunga diretta è possibile fare una donazione tramite il numero solidale 45595 . Tutto il ricavato sarà devoluto alla Onlus Tog-Togheter, un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale.

A presentare la serata – evento Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato. L’inizio del concerto è fissato per le ore 18.00 in Piazza Duomo a Milano. Per chi, invece, volesse seguire la diretta comodamente da casa basterà sintonizzarsi su Mediaset Play a partire alle 18 e su Italia 1 dalle ore 19.00.

Love MI, concerto Fedez e J-Ax: la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti

Ecco la scaletta dei cantanti che si alterneranno sul palcoscenico dell’evento beneficio Love MI organizzato da Fedez e J-Ax in Piazza Duomo a Milano.