Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che presto sentiremo Eda e Serkan intenti a svelare un segreto che in realtà ha riguardato Can e Sanem. Ma cosa c’entrano i due protagonisti tanto amati dal pubblico della soap Daydreamer? Love is in the Air si prepara a stupire ancora una volta i propri spettatori con un crossover tanto insolito quanto inatteso. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: la terribile malattia di Serkan

Tutto avrà inizio nel momento in cui il Bolat scoprirà di avere un tumore alla testa. Sebbene Serkan deciderà di non dire niente ai suoi cari, tenendo all’oscuro anche la donna che ama, arriverà a proporre alla Yildiz un gioco che gli permetterà di provare a esaudire i desideri di Eda. Serkan le chiederà infatti di scrivere su tanti bigliettini tutte le cose che avrebbe voluto fare con lui e che non ha ancora fatto.

Ma il momento magico tra i due raggiungerà il culmine quando insieme scriveranno una dedica, da racchiudere in una bottiglia e affidare alle onde del mare. Una volta che Eda e Serkan avranno compiuto questo gesto però, le loro strade si divideranno: i due si ritroveranno cinque anni dopo.

Il salto temporale porterà nelle loro vite molti cambiamenti e, quando avverrà il nuovo incontro Eda sembrerà non avere alcuna intenzione di riallacciare una relazione con l’architetto, ormai completamente guarito. Ma il Bolat non tarderà a rendersi conto che il suo sentimento per Eda non è affatto cambiato ed è per questo che cercherà, ancora una volta, di riconquistare il suo cuore.

Spoiler sulla soap opera turca Love is in the Air: il messaggio nella bottiglia

Serkan penserà che il solo modo per riconquistare l’amore di Eda sia quello di dimostrarle che è cambiato, e che non permetterà mai più al lavoro di occupare tutto il suo tempo. In effetti troverà il tempo per corteggiarla e, anziché trascurarla, le proporrà una romantica passeggiata sulla spiaggia.

Proprio mentre i due cammineranno in riva al mare i loro sguardi noteranno tra la sabbia una bottiglia di vetro all’interno della quale sarà racchiuso un messaggio. Stupiti e incuriositi dalla strana coincidenza, penseranno si tratti di quella stessa bottiglia che loro stessi avevano affidato alle onde cinque anni prima. Ma quando Eda la aprirà il biglietto racchiuso all’interno li sorprenderà. Su quel foglio ci saranno infatti scritte le parole che Sanem aveva scritto per Cam in Daydreamer.

“Sono stata lontana da te per molto tempo, ma non posso dimenticare e lasciare tutto da parte. Come si può cancellare un amore?”

Queste erano le parole che la protagonista di Daydreamer aveva scritto per il suo amato, e mentre Eda leggerà quel biglietto sentirà che non saranno poi molto diverse da quelle che potrebbe pronunciare anche lei a Serkan, perché, deve ammetterlo, neppure lei è riuscita mai a cancellare l’amore che prova per il Bolat.

Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete trovare i Video Mediaset per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.