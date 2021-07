Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che assisteremo ad un momento davvero drammatico quando Eda scoprirà la verità sulla morte dei genitori. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air

La giovane donna non ha mai parlato della morte dei suoi genitori, ma nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia scopriremo che a causarla è stato Alptekin, il padre di Serkan. La verità verrà a galla in seguito ad una conversazione tra l’uomo e la moglie Aydan, nella quale le rivelerà di aver commesso un terribile errore in età giovanile, subappaltando una struttura.

Pur essendo riuscito ad uscire pulito dalla vicenda, Alptekin si è portato dentro per molti anni il peso di quella tragedia in cui trovarono la morte i genitori di Eda. L’uomo a quel tempo non sapeva che la coppia avesse anche una figlia, e mai avrebbe potuto immaginare che si trattasse proprio di Eda. Quando verrà a saperlo imporrà al figlio di troncare subito quella relazione.

Spoiler sulla soap opera turca: Serkan combattuto su due fronti

Serkan non sapeva niente di quanto accaduto molti anni prima e quando viene a sapere che i genitori di Eda sono deceduti a causa di un errore sul lavoro del padre, ma soprattutto che lui non ha esitato a scrollarsi di dosso le responsabilità per quanto avvenuto, perderà tutta la stima nei suoi confronti. D’altro canto non potrà neppure rendere pubblica la cosa, poiché anche la reputazione della Art Life finirebbe per risentirne pesantemente.

Ma Serkan non riuscirà neppure a stare al fianco di Eda nascondendogli una verità così grossa. Deciderà così di fingere di non provare più niente per lei e allontanarla, per riavvicinarsi a Selin. Questo non basterà però a impedire alla ragazza di venire a conoscenza delle circostanze che hanno portato alla morte dei suoi genitori. Eda si troverà così ad affrontare un doppio dolore, causato dall’allontanamento di Serkan e dalla sconvolgente verità appena scoperta.

Volete sapere se davvero la love story tra Eda e Serkan finirà o se i due ragazzi sapranno affrontare e superare anche questa prova? Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete trovare i Video Mediaset per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse.

Love is in the Air, puntate italiane

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.