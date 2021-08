Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che dovremo salutare un noto personaggio, che abbandonerà clamorosamente la soap non prima però di aver creato molto scompiglio. Si tratterà di Alptekin Bolat, il padre di Serkan. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: Alptekin lascerà la soap

Abbiamo già avuto modo di scoprire che il responsabile della morte dei genitori di Eda è proprio Alptekin, il padre dell’uomo di cui la giovane studentessa si è innamorata. Una volta scoperta la verità il giovane imprenditore prova a tacerla a Eda, nella paura di perderla, ma poi capisce che deve confessarle come sono andate le cose. I suoi timori si rivelano fondati. Eda non riesce a perdonarlo per averle taciuto una cosa così importante e a quel punto Serkan se la prenderà con suo padre, ritenendolo l’artefice della sua infelicità e di quella di sua madre Aydan.

Serkan sarà fin troppo chiaro nel comunicare a suo padre che non vuole vederlo mai più. A quel punto Alptekin deciderà di lasciare la casa coniugale per trasferirsi in albergo. Quando Aydan andrà a cercarlo in hotel lo troverà a letto con un’altra donna. La rottura tra i due sarà così inevitabile.

Spoiler sulla soap opera turca: la partenza di Alptekin

Prima di lasciare definitivamente la città il Bolat senior avrà un ultimo confronto con la moglie, durante il quale le dirà che intende chiedere il divorzio. Entrambi dovranno prendere atto che il loro matrimonio è naufragato molti anni prima, anche se fino a quel momento hanno deciso di fingere che non fosse così.

Poi Alptekin incontrerà per l’ultima volta Serkan, e in quell’occasione gli confiderà che stima molto Eda e che secondo lui è la donna perfetta per il figlio. Ma questo non basterà a farsi perdonare da lui, che tornerà a ribadire che non vuol vederlo mai più. Alptekin lo saluterà fiducioso invece nel futuro: un giorno Serkan potrebbe perdonarlo….

Ayden si troverà a prendere atto che il suo matrimonio è fallito, ma anziché rassegnarsi all’idea che la sua vita sia finita troverà nuovi interessi. Volete sapere di che si tratta? Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete trovare i Video Mediaset per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.