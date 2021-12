Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che presto assisteremo a nuovi sviluppi nella love story al centro della soap. Eda e Serkan, dopo essersi ritrovati, sembrano finalmente sul punto di convolare a nozze e formare una famiglia con la piccola Kiraz. Ma qualcosa potrebbe cambiare il corso degli eventi. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate turche Love is in the air: Serkan pronto a sposare Eda

Dopo le mille vicissitudini che hanno visto protagonisti il Bolat e la Yildiz, sembra che finalmente la coppia sia pronta per convolare a nozze. Serkan, dopo aver messo da parte le sue perplessità, sembra finalmente pronto a fare la proposta di matrimonio a Eda. Una serie di circostanze impreviste però rovina l’atmosfera romantica che il giovane Bolat avrebbe voluto.

Per fare in modo che tutto sia perfetto mentre chiede la mano di Eda, Serkan si confida con Melek. Il giovane imprenditore teme infatti che la Yildiz possa essere impaurita dal grande passo, dopo che il loro matrimonio è già stato annullato una volta a causa dell’incidente aereo in cui il Bolat è rimasto coinvolto e che gli ha causato la perdita di memoria. Invano Serkan chiede a Melo di mantenere il segreto: lei fa esattamente l’opposto e rivela a Aydan e Ayfer quello che Serkan le ha confidato.

Ben presto la notizia giunge anche alle orecchie di Piril ed Engin. Apparentemente tutto sembra procedere come programmato: Eda è convinta di recarsi a una cena di lavoro con Serkan e non immagina assolutamente che si tratti invece di un invito galante con tanto di proposta finale.

Ma Kiraz non vuol sapere di rimanere con le nonne e insiste perché Serkan rimanga con lei. Come se non bastasse anche Deniz mette i bastoni tra le ruote ai due. Ancora innamorata di Serkan la donna minaccia di irrompere sul luogo dell’incontro e fare una scenata per non essere stata invitata alla “cena di lavoro”.

Spoiler sulla soap opera turca: Serkan riesce a sistemare le cose

Con molta fatica Serkan riesce a mettere a tacere Deniz e a convincere la piccola Kiraz a lasciarlo trascorrere un po’ di tempo con la sua mamma, rivelandole anche che deve farle una bellissima sorpresa. Tutto sembra finalmente tornato a posto e il Bolat si prepara a raggiungere il ristorante. Mentre è in macchina però riceve una telefonata di Kemal. Suo padre gli rivela di essere trattenuto in commissariato e gli chiede di andare a prenderlo.

Il Bolat ancora fa fatica ad accettare il fatto che il suo padre biologico sia anche l’odiato socio in affari, per cui rifiuta e continua a guidare verso il ristorante. Eda però lo convince a non lasciare nei guai Kemal…

La cenetta romantica così salta e la proposta di matrimonio va a monte. Tuttavia Eda, ignara della sorpresa che l’attendeva, rimane al fianco dell’uomo che ama. Ci riproverà Serkan a chiedere la sua mano? E sarà più fortunato di quanto non sia stato fino a questo momento?

Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete trovare i Video Mediaset per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.