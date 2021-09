Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che finalmente sembra giunto il momento in cui i due protagonisti convolano a nozze. Eda ha chiesto a Serkan di sposarlo e lui ha accettato. Ci possiamo quindi preparare a gioire davanti ai loro rispettivi sì? Purtroppo, quando ormai i due sono pronti a celebrare il matrimonio, accade qualcosa che manda a monte ancora una volta i progetti della coppia. Ma vediamo insieme cosa succede.

Anticipazioni turche Love is in the air: Serkan coinvolto in un incidente aereo

Quella relazione iniziata quasi per gioco si è presto trasformata in un sentimento profondo, anche se Eda e Serkan hanno dovuto affrontare mille tempeste che sembravano delinearsi all’orizzonte e mettere a dura prova il loro rapporto.

Prima vi sono state le intromissioni di Semiha, che proprio non sembrava riuscire ad accettare il fatto che la nipote potesse entrare a far parte della famiglia Bolat, arrivando addirittura a inscenare il suo rapimento per tenerla lontana da Serkan. In seguito la partenza di Selin, che inizialmente aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a Eda, è stata il presagio di un nuovo incubo quando a sostituirla è arrivata l’intraprendente Balca, che non ha mostrato esitazione nel manifestare il suo interesse per Serkan.

Finalmente sembra che per la coppia sia arrivato il momento di convolare a nozze. Serkan e Eda appaiono raggianti in vista del grande evento. La Yildiz ha già indosso il suo bellissimo abito da sposa quando una nuova nube sembra avventarsi ancora su di loro. Serkan deve partire per l’Italia, perché l’accordo con uno dei clienti più importanti di ArtLife rischia di saltare a causa di un errore nella transazione.

Quando Ferit ed Engin informano il Bolat di quanto accaduto lui non ha dubbi: sa che da quell’accordo dipende il futuro dell’azienda e dice a Eda che deve recarsi immediatamente in Italia. Ovviamente non manca di rassicurare la futura sposa che lui tornerà prima della cerimonia.

Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi però le cose andranno diversamente. L’aereo nel quale viaggia Serkan ha un incidente e il giovane imprenditore risulta disperso! Dalla gioia alla disperazione il passo è veramente breve e quando Eda ascolta la notizia dell’aereo scomparso da ore e della possibilità che vi siano state vittime il suo mondo crolla in un attimo.

Spoiler sulla soap opera turca: salto temporale a Love is in the Air

Dopo aver appreso del tragico incidente aereo e della possibilità che Serkan sia morto, assistiamo a un salto temporale di qualche mese che ci porta al momento in cui il ricco imprenditore fa ritorno. Se alla partenza aveva lasciato Eda ad attenderlo per unirsi finalmente in matrimonio, al suo rientro il Bolat sembra aver dimenticato tutto e non è solo.

Siete curiosi di sapere chi c’è insieme a Serkan? Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete trovare i Video Mediaset per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.