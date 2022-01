Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che ben presto Serkan proverà a chiedere di nuovo la mano della bella Eda. Stavolta però lo farà in un’atmosfera davvero speciale. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate turche Love is in the air: Serkan, occasione sfumata con Eda?

Era questa la domanda rimasta senza risposta nelle nostre precedenti anticipazioni. Proprio così: Serkan, dopo aver preparato una sorpresa a Eda, facendole credere di averla invitata a una cena di lavoro mentre invece aveva organizzato una cenetta romantica, aveva visto sfumare l’occasione di chiedere la sua mano. Prima Kiraz che si era rifiutata di stare con le nonne per una sera, poi le minacce di Deniz che non accettava di essere lasciata da parte a una cena di lavoro, avevano rischiato di far sfumare i suoi piani.

Ma a impedire a Serkan di chiedere la mano di Eda era stata una telefonata di Kemal, con la quale l’uomo informava il figlio di essere trattenuto in commissariato e lo pregava di andare a prenderlo. Cena sfumata quindi per i due, e proposta di matrimonio rimandata.

Spoiler sulla soap opera turca: Serkan inganna Eda

La Yildiz non se la sentirà di lasciare solo Serkan in un momento così difficile: il padre è trattenuto in commissariato e lei deciderà di andare con lui a prenderlo. Appena giunti a destinazione i due però si troveranno davanti una scena che mai avrebbero immaginato.

Fuori dal commissariato troveranno infatti la piccola Kiraz, tutta sola, che li inviterà a seguirli. Lo scenario apparirà quasi surreale, soprattutto a causa dell’espressione di Serkan che apparirà pacifico e sereno pur vedendo la figlia minorenne da sola davanti a una caserma di polizia. Eda incredula fisserà il Bolat cercando di capire cosa stia accadendo….

Tuttavia i due seguiranno Kiraz, che li condurrà in un bellissimo giardino lì accanto, completamente addobbato a festa e pieno di amici e parenti. Una volta giunti fin là Serkan si inginocchierà davanti a Eda e le chiederà di sposarlo immediatamente, davanti a tutti.

Kiraz, amici e parenti appariranno visibilmente commossi dalla scena. La Yildiz accetterà e le nozze verranno celebrate: Eda e Serkan saranno così finalmente marito e moglie!

Subito dopo la cerimonia i neo sposi festeggeranno con un banchetto nuziale, con amici e parenti. Ovviamente ci saranno anche Melek ed Engin, che saranno i loro testimoni di nozze. Ma durante il banchetto qualcosa potrebbe arrivare a turbare l’atmosfera. Piril infatti riceverà una telefonata che la metterà in agitazione: ArtLife sarà in serio pericolo!

Per sapere cos’altro accadrà però dovremo attendere qualche altro giorno. Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.