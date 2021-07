Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che ci saranno momenti di tensione per Serkan ed Eda. I due, che dopo aver iniziato la loro relazione grazie ad un contratto e aver poi scoperto di amarsi, rischiano di veder crollare tutti i loro progetti. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: Serkan si ammala

Mentre nel nostro Paese la prima serie tiene incollati davanti agli schermi migliaia di fans, in Turchia sono già iniziate le riprese della seconda serie. Le novità però non sono molto allegre: Serkan scopre di avere un tumore e questo lo allontanerà da Eda. Sempre più ossessionato dalla malattia e incapace a pensare a qualsiasi altra cosa, Bolat si chiuderà in se stesso per affrontare un momento così delicato della sua vita. Questo inevitabilmente avrà delle ripercussioni anche nella sua relazione con Eda alla quale comunicherà di non avere più nessuna intenzione di diventare padre.

La malattia cambierà radicalmente Serkan e l’uomo che vedremo nella seconda serie sembrerà essere molto diverso da quello che abbiamo conosciuto in questa prima serie. La data del matrimonio verrà continuamente rimandata e Eda, esasperata dal profondo cambiamento di Serkan, finirà per allontanarsi definitivamente da lui.

Spoiler sulla soap opera turca: è finita per Eda e Serkan?

Sarà davvero la fine della loro relazione? Chi teme per la coppia televisiva più amata del momento può tirare un sospiro di sollievo. L’amore, quello vero, non muore mai e Serkan ed Eda si rincontreranno cinque anni dopo, e troveranno ad attenderli una grande sorpresa. Volete sapere di cosa si tratta? Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui.

