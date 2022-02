Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che ben presto potremo assistere allo sbocciare di nuovi amori. I protagonisti stavolta sembrano essere Melo e Burak. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate turche Love is in the air: il bacio tra Melo e Burak

Avevamo già avuto uno strano presentimento quando tra Melo e Burak era scoccato il fatidico bacio. La ragazza non ha mai fatto mistero di provare per il suo capo un forte sentimento, che però sembra non essere ricambiato. Burak infatti si è affrettato a spiegarle che si è trattato di un errore, commesso sotto i fumi dell’alcool.

Burak ama Eda, e nel vedere la perfetta sintonia della Yildiz con Serkan la sua reazione è quella di stupire Melo con un bacio. Ma se quel gesto fa nascere nella ragazza la speranza di un lieto fine, lui sembra fare fatica addirittura a ricordarlo. Il giovane non fa mistero di quali siano i suoi sentimenti per la bella Eda, e davanti a questa consapevolezza Melo non può fare altro che mettersi il cuore in pace.

I due rimangono buoni amici, e questo impedisce a Burak di fare luce sui suoi sentimenti per la ragazza. Solo grazie ai consigli di Kerem, il ragazzo capisce di amare Melo e trova il coraggio di invitarla a cena. Durante la cena lui le chiede di potersi frequentare non più come semplici amici. Quelle erano le parole che Melo aveva sognato a lungo di sentirsi dire dal suo capo, perché allora il suo atteggiamento appare controverso?

Spoiler sulla soap opera turca: i timori di Melo

La giovane cerca di nascondere a tutti la sua nuova relazione con Burak, tanto che quando vede entrare nel bar Kerem e Pina si allontana immediatamente da lui. In realtà lei lo ama moltissimo, ed è solo la paura che il suo sentimento non venga ricambiato con la stessa intensità a trattenerla dall’avvicinarsi troppo a Burak.

La paura di una nuova delusione la porta a nascondere la loro relazione anche a Eda e a Serkan, al punto di corrompere con un gelato Kiram, affinché la piccola non riveli ai genitori di aver sentito lei e Burak parlare di un loro bacio. Ma Melo non parla della sua nuova relazione neppure con zia Ayfer, e questo fa infuriare Burak, che non esita a definirsi stanco dei suoi continui segreti.

Melo riuscirà a farsi perdonare dall’aspirante fidanzato, oppure la loro unione è destinata a naufragare? Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Love is in the Air per il momento terminano qui.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.