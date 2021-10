Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che assisteremo a qualcosa che non ci saremo mai aspettati di vedere: Ceren, che fino a questo momento è stata come una sorella per Eda, tradirà l’amica. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: Ceren scoprirà di amare Deniz

La relazione tra Ceren e Ferit finirà, perché la ragazza si renderà conto di essere innamorata di Deniz. Nuova love story per l’amica più cara a Eda? Purtroppo sembrerebbe di no, perché il Sarachan sarà invece innamorato in gran segreto di Eda. Per questo non esiterà ad accettare quando la Yildiz gli chiederà di fingere di essere il suo fidanzato per cercare di far ingelosire Serkan e far scattare in lui una molla che potrebbe portarlo a recuperare la memoria.

Il Bolat, a seguito dell’incidente aereo in cui è rimasto coinvolto, crederà infatti di essere ancora fidanzato con Selin e la ex dell’imprenditore sarà ben felice di quella improvvisa amnesia che le permetterà di riprendere il suo posto al fianco del figlio di Aydan. Ma Eda non avrà affatto smesso di amarlo e non sembrerà disposta ad arrendersi prima di aver fatto di tutto per fargli ricordare la loro unione che era sul punto di trasformarsi in matrimonio.

Ceren, dopo la fine dell’amore con Ferit cercherà di conquistare Deniz baciandolo, ma verrà respinta perché lui si dichiarerà innamorato di Eda, che sembrerà averlo “ingaggiato” con il solo scopo di fare ingelosire l’uomo che ama. La situazione apparirà davvero molto complessa, anche perché si complicherà ulteriormente quando proprio la cara amica di Eda deciderà di vendicarsi rivelando a Serkan i piani della Yildiz, rischiando così di mandare a monte il piano di Eda e rovinando la loro amicizia.

Spoiler sulla soap opera turca: Serkan si riavvicinerà a Eda

Il “fidanzamento” con Deniz porterà nonostante tutto i risultati sperati: Serkan si riavvicinerà a Eda dopo aver saputo dell’imminente matrimonio con il Sarachan, facendo trasparire una fin troppo evidente gelosia. E mentre inizierà a recuperare piccoli frammenti di memoria Serkan cercherà di dissuadere la giovane dallo sposare Deniz, facendo anche una scelta sconvolgente.

Ma come prenderà tutto questo Deniz? Non dimentichiamo che il suo sentimento per Eda è genuino. Probabilmente non si lascerà convincere così facilmente a troncare la loro relazione. Le prossime puntate Love is in the Air ci porteranno ad assistere a un ultimo disperato tentativo di Deniz, che proverà a fare di tutto per avere la giovane tutta per se. Il “finto matrimonio” che verrà celebrato tra i due potrebbe non essere affatto una finzione e Eda rischierà così di trovarsi ad essere la vera moglie di un uomo che non ama.

Volete sapere come andrà a finire questa intricata vicenda?

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.