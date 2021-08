Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che mentre in Italia siamo giunti alla metà della prima stagione, nel Paese d’origine la soap con protagonisti Eda e Serkan si avvia verso il gran finale della seconda stagione. Ancora molti i colpi di scena che faranno trattenere il fiato a tutti gli appassionati della soap opera che ha saputo conquistare tantissimi telespettatori italiani. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: il ritorno di Eda con Kiraz

Le puntate della soap turca in onda in questi giorni in Italia vedono vacillare la relazione tra Eda e Serkan. I due, che avevano iniziato la loro storia in virtù di un contratto, hanno finito per innamorarsi davvero. La loro relazione però inizia a vacillare e neppure l’intervento di Aydan riesce a salvare la love story. I due si lasciano ed Eda Yildiz prende le distanze da Serkan.

Quando fa ritorno, anni dopo, non è sola. Con lei c’è una bambina di nome Kiraz che Serkan scopre essere sua figlia. I due ritornano insieme e la bambina può finalmente crescere al fianco anche del padre. Eda ha conservato per lui foto e video fatti nel corso degli anni alla bimba e li mostra a Serkan.

Spoiler sulla soap opera turca: un fratellino per Kiraz?

“E vissero tutti felici e contenti”. Questo sembrerebbe essere l’epilogo della storia d’amore tra Eda e Serkan, che finalmente si ritrovano e possono iniziare la loro vita familiare a tre con la piccola Kiraz. Ma proprio quest’ultima avverte che le manca qualcosa per potersi dire davvero al settimo cielo: un fratellino o una sorellina.

Anche Serkan avverte un po’ la mancanza di quei momenti persi nei primi anni di vita di Kiraz. Ecco perché la notizia della seconda gravidanza di Eda che sarà al centro delle ultimissime puntate della soap farà davvero felici tutti.

Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.

Love is in the Air, anticipazioni italiane prossima settimana