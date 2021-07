Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che la coppia tanto amata dai telespettatori rischia di avviarsi verso un triste epilogo. Sono davvero molti gli scogli che Eda e Serkan trovano lungo il loro cammino insieme e il rischio di perdersi è davvero alto. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air

Iniziata quasi per gioco, la relazione tra Eda e Serkan si è presto trasformata in un legame sempre più profondo. Tuttavia la coppia si trova a dover affrontare situazioni che rischiano di distruggere il loro amore. Quando Bolat scopre che suo padre Alptekin è stato responsabile della morte dei genitori di Eda è combattuto tra il desiderio di rivelarlo alla donna che ama e la paura di perderla. In effetti questa agghiacciante scoperta segna un solco profondo nella loro relazione, che viene poi accentuato quando Serkan scopre di avere un tumore.

La paura lo porta a concentrarsi solo su stesso, allontanando Eda che decide di partire per l’Italia e completare il suo ciclo di studi. Finisce così la storia d’amore tra Eda e Serkan?

Spoiler sulla soap opera turca: il ritorno di Eda

Chi sognava per Eda e Serkan un finale del tipo “e vissero tutti felici e contenti” non deve demordere perché non è ancora scritta la parola fine per la loro love story. Eda, dopo cinque anni, torna e rivede l’uomo che le ha fatto battere il cuore. La ragazza non è sola: con lei c’è una bambina di cinque anni di nome Kiraz. Avete già indovinato di chi si tratta? Ebbene sì, Kiraz è la figlia di Eda e Serkan!

La scoperta lascia sconcertato l’imprenditore, che non immaginava certo di essere diventato padre. Volete sapere come reagirà Serkan a questa notizia? Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete trovare i Video Mediaset per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse.

Love is in the Air, puntate italiane

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.