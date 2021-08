Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che ben presto assisteremo allo scontro tra Eda e Selin. Le due donne, rivali in amore, si dichiareranno guerra in seguito allo scandalo su Serkan. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: Serkan travolto dallo scandalo

Le puntate della soap turca in onda in questi giorni in Italia vedono Serkan travolto dallo scandalo per il crollo di una struttura. Dopo un primo momento di felicità per aver ottenuto un importante incarico infatti, l’imprenditore si trova immerso nella bufera a seguito dell’incidente. Pur non essendoci morti e feriti il fatto ha ripercussioni immense sulla reputazione del giovane imprenditore. Agli inevitabili sensi di colpa vanno ad aggiungersi le ripercussioni mediatiche: la stampa non indugi a puntare il dito contro Serkan. Ma è davvero lui il responsabile di quanto accaduto?

In realtà Serkan è vittima di un tranello escogitato da Efe Akman, il nuovo cattivo di Love is in the Air. Serkan riesce a smascherare l’uomo che vuole distruggerlo professionalmente grazie ad uno stratagemma: gli fa credere che esiste una registrazione che ritrae il vero colpevole.

Efe cerca di uscirne pulito, avvicinandosi anche a Eda, ma alla fine è costretto a confessare di essere stato lui ad aver provocato il crollo del tetto.

Spoiler sulla soap opera turca: Eda accusa Selin

Prima di scoprire che è stato Efe a provocare il disastro, Eda si convince che la colpevole potrebbe essere Selin e la accusa pubblicamente. Quando Serkan interviene difendendo la ex, Eda si sente ferita e umiliata. A quel punto tra le due si instaurerà una guerra senza esclusione di colpi, con Eda che proverà a far ingelosire Serkan uscendo a cena con Efe Akman, e Selin che sfodererà il suo fascino per cercare di riconquistare l’imprenditore.

Quando poi Serkan e Selin decideranno di andare a vivere insieme Eda andrà su tutte le furie.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.