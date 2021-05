Manca ormai davvero poco all’arrivo di Love is in the Air sui nostri teleschermi. La soap turca farà infatti il suo debutto lunedì 31 maggio 2021 alle ore 15,30 su Canale 5. Mentre cresce l’attesa per la nuova serie che promette di avere tutte le carte in regola per conquistare il gradimento degli spettatori, scopriamo insieme qualche indiscrezione sulla trama e sui protagonisti di Sen Çal Kapimi (questo il titolo originale).

Love is in the Air: anticipazioni turche della soap

Le vicende della serie turca Love is in the Air ruotano intorno a Serkan Bolat ed Eda Yildiz, una ragazza orfana di modeste origini che riesce a frequentare l’università solo grazie a una borsa di studio. Il suo sogno è quello di diventare un architetto paesaggista. Quando viene a sapere che il ricco imprenditore Serkan, titolare di uno studio di architettura e finanziatore delle borse di studio, ha deciso di sospendere i finanziamenti Eda lo affronta.

Inevitabilmente tra i due si accende una lunga discussione al termine della quale l’imprenditore si dice disposto a concederle la borsa di studio se lei accetterà di fingersi la sua fidanzata per due mesi. Lo scopo di Serkan sarà quello di suscitare la gelosia della sua ex fidanzata Selin. Quest’ultima però non sembra affatto provare gelosia nei confronti di Eda, anche perché sembrerà aver voltato definitivamente pagina. Selin sarà infatti in procinto di sposare Ferit.

Il fallimento del suo piano dovrebbe procurare sconforto al Bolat, ma non sarà così: la continua vicinanza con Eda non tarderà a far comprendere a entrambi che sono moltissimi gli interessi in comune e il loro affiatamento si farà ogni giorno più pericoloso. Quella che era iniziata come una finzione potrebbe trasformarsi in una stupenda realtà.

Sen Çal Kapimi: in Turchia cresce l’attesa per la seconda stagione

La prima stagione della storia d’amore nota in Turchia come Sen Çal Kapimi e scritta da Ayse Üner Kutlu è già andata in onda nel paese d’origine dall’8 luglio 2020 al 17 aprile 2021, ed è già stata trasmessa anche da TeleCinco, canale MediasetEspana.

In tutto sono 39 episodi della durata di 120 minuti ciascuno, ma non è da escludere che Mediaset decida di suddividerli diminuendone la durata (come già accaduto con Daydreamer – Le Ali del Sogno). Ma gli appassionati di storie d’amore a lieto fine non hanno nulla da temere, perché visto il grande successo ottenuto dalla prima serie per la soap si è già pensato ad una seconda parte, che arriverà presumibilmente a giugno di quest’anno in Turchia, per cui da noi potrebbe anche non subire interruzioni.

Siete pronti a lasciarvi incantare dalla romantica storia d’amore tra Eda e Serkan? Noi ci saremo e vi aspettiamo lunedì 31 maggio 2021 alle 15,30 su Canale 5. Come sempre saremo pronti a riproporvi tutte le puntate che eventualmente vi sarete persi. Seguiteci per scoprire news, anticipazioni e Video Mediaset con le puntate in streaming Love is in the Air.