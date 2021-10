Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 9 al 15 ottobre 2021 ci svelano che Serkan darà la notizia del suo fidanzamento ufficiale con Selin. È dunque davvero finita la speranza di vederlo di nuovo al fianco di Eda? La Yildiz ha un piano per riconquistarlo, che però rischia di far crollare le speranze di Ceren. Ma vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 9 al 15 ottobre 2021

Eda conta di poter riavere l’amore di Serkan grazie a un piano ben preciso, che ha lo scopo di risvegliare nell’imprenditore una punta di gelosia. La Yildiz chiede così a Deniz di fare coppia con lei, senza però sapere che i sentimenti che il giovane prova per la bella ragazza sono tutt’altro che finzione. Se il cuore di Deniz batte per Eda, quello dell’avvocatessa Ceren Basar pulsa invece per lui. Quando la donna confessa a Deniz i suoi sentimenti l’unico risultato che riesce a ottenere è una tremenda litigata con lui.

Eda e Deniz comunque portano avanti il piano per fare ingelosire Serkan e il Sarachan dopo averlo invitato per un caffè, gli racconta una storia (inventata) sull’origine della sua love story con Eda. Questo fa nascere in Serkan qualche sospetto.

Durante la serata di lancio Piril confessa a Engin di essere incinta. La loro relazione così prosegue adattandosi alla gravidanza della donna, seppure non manchino delle difficoltà.

Si avvicina San Valentino e Erdem è spaventato all’idea di doverlo passare da solo. Per questo coinvolge Leyla in un progetto un po’ folle: trovare un partner last minute per entrambi.

Spoiler turchi sulla soap opera: Aydan fuori controllo

Aydan per cercare di farsi forza in un momento nero della sua vita, decide di affogare i suoi dispiaceri nei cioccolatini al liquore. Ma non essendo abituata a mangiarli riesce solo a dare il peggio di sé in una scenata a casa della sua rivale Ayfer. Quest’ultima è intanto alle prese con i preparativi per una vacanza con Alexander.

Se il rapporto d’amicizia con Ceren rischia di rovinarsi a causa del suo “fidanzamento” con Deniz, Eda può comunque contare sull’appoggio di Melo, che escogita un piano per impedire a Selen e Deniz di partecipare alla cena. Eda e Serkan si ritrovano così da soli e lei cerca di far riaffiorare in lui i ricordi del loro passato, anche se sembra che lui non ricordi granché.

Più tardi, in occasione della festa organizzata in onore di Piril ed Engin, che stanno per diventare genitori, Deniz annuncia le sue imminenti nozze con Eda, solo che la ragazza non ne sa nulla…

