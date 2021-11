Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 6 al 12 novembre 2021 ci svelano che, dopo aver scoperto che Deniz ha ingannato Eda e che il loro matrimonio non era solo una messinscena, tutti sono impegnati a cercarlo. Ma Deniz sembra scomparso. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 6 al 12 novembre 2021

Selin dice a Eda che intende farle visita nella casa in cui lei crede che la giovane viva con Serkan. L’ansia gioca un brutto scherzo alla Yildiz, che sviene. Il medico le diagnostica un attacco di narcolessia e le consiglia di fare nuoto, ma Eda non sa nuotare….

Il tempo stringe e la necessità di rintracciare Deniz per fargli firmare i documenti relativi all’annullamento del matrimonio diventa una priorità. Il ragazzo però sembra scomparso nel nulla. Eda e Serkan, dopo aver provato decine di volte a mettersi in contatto con lui, decidono di andare a cercarlo, ma l’impresa sembra non dare i risultati sperati.

Serkan chiede così aiuto a Erdem, che non sempre riesce a dimostrarsi all’altezza del compito che gli è stato assegnato. Nel frattempo Aydan si trova faccia a faccia con il suo passato. Dopo esser rimasta sconvolta dall’incontro con Kemal la donna chiede aiuto all’amica Ayfer.

Dopo essere state messe al corrente della fuga di Deniz anche Ayfer, Seyfi e Aydan si uniscono a Eda e Serkan nelle ricerche. Il Bolat dice loro di avere tutto sotto controllo, ma proprio quando lui e la Yildiz sembrano essere finalmente sulle tracce di Deniz finiscono chiusi all’interno di un garage per mano di Erdem.

Grazie a una intuizione di Ayfer però, lei, Aydan e Seyfi riescono a trovarlo in una caffetteria e lo portano a casa. Per dissetarlo Seyfi da al giovane una bevanda, ignorando che sia in realtà quella utilizzata da Ayfer per dormire. Nel liquido Ayfer aveva sciolto una scatola intera di sonniferi e Deniz crolla in un sonno profondo.

Nel frattempo Eda e Serkan si trovano a dover fronteggiare anche le interferenze di Selin. La ragazza cerca di mettere in difficoltà il Bolat facendo assumere Ferit come consulente aziendale.

Spoiler turchi sulla soap opera: una sorpresa amara per Serkan

Per Serkan sembra finalmente giunto il momento di fare a Eda la sua proposta di matrimonio, e il Bolat si prepara a chiedere la sua mano durante la festa ad Art Life. Poco prima della festa però Eda ha una conversazione con Melo, che le confessa di aver scoperto per puro caso che Selin è incinta.

Le due amiche non sembrano avere alcun dubbio sull’identità del padre e questo potrebbe portare Eda a dare a Serkan una risposta che non è certo quella che il giovane si aspetta. Orfana di entrambi i genitori non potrà impedire al nascituro di crescere con un padre e una madre. Ma le due giovani avranno visto giusto? Sarà veramente Serkan il padre del bambino che Selin porta in grembo?

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, quando gli spoiler turchi ci porteranno news su questa intricata vicenda.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.