Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 5 al 11 marzo 2022 ci svelano che presto il desiderio di Kiraz sarà esaudito. Eda infatti scopre di essere in dolce attesa e quel fratellino che la piccola da tempo desiderava è ormai vicino. La gravidanza di Eda trasforma Serkan, che abbandona i suoi timori e diventa iperprotettivo. Ma vediamo insieme cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 5 al 11 marzo 2022

Serkan è impegnato a correggere i compiti dei suoi alunni e Eda cede alla stanchezza. La Yildiz si addormenta e non si presenta alla lezione, come aveva promesso al marito. Il Bolat inizia così a pensare che la moglie trovi alquanto noiosa la sua nuova attività di insegnante, e rimpianga il periodo in cui lui era a capo di Art Life.

Le cose allo studio non vanno certo bene: Engin e Piril fanno il possibile per gestire il lavoro, ma senza il loro socio si trovano in difficoltà. Serkan cerca di non far mancare loro il suo appoggio e va a dare una mano, ma quando arriva ad Art Life il Bolat si rende conto che non basta il suo contributo per risolvere le cose, così escogita un piano.

Spoiler turchi sulla soap opera: la gravidanza di Eda

Da quando ha intrapreso la carriera di professore universitario, Serkan ha notato un cambiamento in Eda e inizia a temere di non piacergli più. La giovane donna appare stanca, dimentica di partecipare alle sue lezioni, si addormenta mentre lui corregge i compiti…. che sta succedendo alla Yildiz?

Eda inizia ad avvertire uno strano malessere e prenota una visita dal medico. Mentre si reca all’appuntamento con il dottore Eda appare preoccupata, ma trova ad attenderla una notizia che la riempie di gioia. La diagnosi del medico è fin troppo chiara: Eda aspetta un figlio! Felice si reca subito da Serkan per dargli la notizia. Il Bolat davanti alla nuova “condizione” della moglie diventa iperprotettivo, al punto di apparire quasi asfissiante.

Anticipazioni Love is in the Air: Aydan va a cercare Seyfi

Kemal riesce a convincere la moglie a rintracciare Seyfi per riportarlo a casa. Quando lei lo trova scopre però che con lui c’è anche il suo compagno.

Nel frattempo le cose ad Art Life sembrano migliorare: Engin e Piril ricevono dalla signora Nuray un nuovo importante incarico e, per riuscire a portare avanti il lavoro, ingaggiano Aydan, Ayfer, Seify e Kerem.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Love is in the Air? Per avere qualche altro indizio, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto a questo link potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.