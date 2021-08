Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 4 al 10 settembre 2021 ci svelano che Art Life si troverà ad affrontare un nuovo problema quando l’azienda di paesaggistica che collabora con la holding deciderà di ritirarsi dalla gara d’appalto. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà grazie a tutte le news sull’appassionante soap opera che continua ad appassionare e tenere incollati davanti alla tv migliaia di spettatori.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 4 al 10 settembre 2021

Per far fronte alla decisione di ritirarsi dalla gara manifestata dall’azienda di paesaggistica Eda cercherà una soluzione, che potrebbe arrivare da una nuova società, la Harok Construction. Quando però la donna manifesterà il proponimento di sostituire l’azienda ritirata con questa nuova si scontrerà con il timore e le perplessità degli altri soci, causato dalla instabile solidità finanziaria della Harok Construction.

Tutti aspetteranno con impaziente frenesia i risultati di una importante gara d’appalto, mentre Engin si troverà a fare i conti con le inquietudini di Piril alle prese con l’organizzazione di un matrimonio tradizionale con molti invitati che lo lascerà alquanto perplesso.

Il compleanno di Ayfer sarà l’occasione per preparare una festa a sorpresa ed Eda organizzerà per la zia una giornata di pattinaggio sul ghiaccio in compagnia di tutti i loro amici. Ma non ci sarà solo il compleanno di Ayfer ad occupare i protagonisti con i festeggiamenti. L’ultimo dell’anno sarà infatti ormai alle porte e Serkan farà di tutto per poter trascorrere la serata con Eda, anche se la nuova arrivata Balca cercherà in ogni modo di separarli.

Spoiler turchi sulla soap opera: Semiha nuova socia ad Art Life

Semiha, la nonna di Eda, acquisterà da Efe il 45% delle sue azioni, divenendo così socia a tutti gli effetti di Art Life. La donna stilerà una relazione sulla gestione della holding, dalla quale emergerà l’aspetto spesso autoritario ed individualista di Serkan.

Il fatto che la relazione metta di fatto in discussione l’operato dell’imprenditore finirà per mandare Eda su tutte le furie e spingerà la ragazza ad affrontare sua nonna faccia a faccia. Riuscirà Eda a riaccreditare l’immagine di Serkan agli occhi della nonna? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora un po’ di tempo.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming. Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.