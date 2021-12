Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 4 al 10 dicembre 2021 ci svelano che Engin, Piril e Melek non faranno mancare il loro appoggio a Eda, schierandosi al suo fianco e aiutandola a ritrovare un corretto equilibrio con Serkan. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 4 al 10 dicembre 2021

Gli amici di Eda consiglieranno a lei e a Serkan un periodo di distacco, per evitare di ricadere nel vortice di una relazione che ha fatto soffrire entrambi. La Yildiz chiederà al Bolat di allontanarsi e non tornare mai più, ma Serkan deciderà di rimanere e tenterà in ogni modo di riconquistare il suo amore.

La richiesta della giovane però lascerà il segno e Serkan, sconvolto dal fatto che lei non intenda più vederlo, si recherà dalla madre per chiederle consiglio. L’arrivo imprevisto del Bolat a casa di Aydan rischierà di fargli sorprendere Kemal, nascosto in bagno.

Serkan non dovrà assolutamente scoprire la verità su Kiraz, ed è per questo che Melo non esiterà ad affermare che la bambina è sua figlia. Poco dopo lei, Eda e Ayfer si troveranno a discutere su come riuscire a liberarsi di Serkan. Il Bolat sembrerà di nuovo interessato a Eda, ma Melek e Ayfer non lo vedranno affatto di buon occhio.

La bugia raccontata da Melo al Bolat sulla bambina rischierà di venire scoperta: Eda infatti manifesterà il desiderio di metterlo al corrente della verità con una lettera.

Spoiler turchi sulla soap opera: in arrivo due lettere per Serkan

Eda non sarà la sola ad affidare all’inchiostro il compito di rivelare una verità al Bolat. Anche Aydan sentirà il desiderio di informare il figlio della sua relazione con Kemal, e sceglierà proprio una lettera per renderlo partecipe della sua gioia.

Ma la lettera che sconvolgerà il Bolat sarà inevitabilmente quella che gli rivelerà la verità su Kiraz. Il Bolat si troverà a leggere che la bambina è sua figlia e i suoi occhi stenteranno a credere che le parole su quel foglio bianco lasciato nella sua auto racchiudano una verità insospettata fino a quel momento.

Eda avrà ceduto al desiderio di informarlo, ignorando così i consigli di Melek e Ayfer? No… Non sarà stata lei a lasciare quella lettera per Serkan, e la sua provenienza resterà un mistero. Chi poteva avere interesse a metterlo al corrente del fatto che Kiraz è sua figlia, se non Eda? Per avere qualche altro indizio su questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana.

