Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 31 luglio al 6 agosto 2021 ci svelano che i piani di Serkan per cancellare definitivamente Eda dalla sua vita subiranno una battuta d’arresto. Il ragazzo infatti si troverà lavorare fianco a fianco proprio con la ex, a causa di Efe, che la convincerà a tornare a lavorare ad ArtLife. Ma vediamo insieme tutte le novità della prossima settimana.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 31 luglio al 6 agosto 2021

Lavorare a stretto contatto non sarà certo facile e Eda e Serkan non si risparmieranno le frecciatine. Eda però, lavorando per Efe, avrà modo di potersi pagare le spese dell’università e portare a termine gli studi.

Quando la ragazza verrà a sapere da Ceren e Figen che sua zia Ayfer ha avuto seri problemi economici e ha evitato di affliggerla con le sue preoccupazioni farà una lunga chiaccherata con la donna. Alla fine le due si prometteranno di non avere più segreti.

Spoiler turchi Love is in the Air: dov’è finita Eda?

Tutti sono al campo base e aspettano i risultati delle prove, ma Eda stranamente non è con loro. Dov’è finita Eda? Efe racconta agli altri che la giovane era in auto con lui e che l’ha pregato di gfarla scendere per poter fare una passeggiata. Inevitabilmente viene dato l’allarme e tutti si mettono a cercarla. La ragazza viene ritrovata e deve anche subire una bella ramanzina da sua zia per aver cercato l’aiuto di Serkan anziché il suo dopo l’incidente.

Ma lei aveva bisogno di riflettere: la decisione di Serkan di troncare così bruscamente la loro relazione potrebbe nascondere qualche motivo che le sfugge. Eda chiede a Leyla e Piril se ne sanno qualcosa. Saranno davvero altri i motivi che hanno spinto Serkan ad agire così? Quando Efe si mostra interessato al progetto dell’Hotel Green e chiede a Serkan di affiancare Eda nella realizzazione della parte paesaggistica, lui rifiuta, aumentando così il sospetto che vi sia qualcosa di ben più grave nella sua decisione. Di cosa si tratta? Per saperlo, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui.