Le anticipazioni della soap Love is in The Air dal 3 al 9 luglio 2021 ci svelano che Serkan riesce a smascherare il responsabile del furto del disegno del lampadario. Si tratta di Kaan. Questo da inizio a un progetto di vendetta che porta Serkan a fare di tutto per rientrare in possesso del disegno e per danneggiare Kaan.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 3 al 9 luglio 2021

Nel tentativo di vendicarsi Serkan cerca di comprare la società di Kaan per riprendersi così il progetto del Green Hotel. Mentre si trovano allo chalet Serkan propone a Eda di collaborare insieme al progetto.

Il loro rapporto però prosegue tra alti e bassi e, dopo l’ennesima discussione, Serkan riesce a farsi perdonare sorprendendola con un magnifico regalo. I due hanno appena fatto pace e si apprestano a riprendere il loro rapporto come da contratto, quando giunge una notizia sconvolgente.

Serkan deve anche riuscire a offrire il suo sostegno alla madre per aiutarla a superare il trauma per la morte del figlio, e per farlo cerca di convincerla a parlarne con lui.

Spoiler turchi Love is in the Air: Selin e Ferit progettano una fuga romantica

Selin e Ferit stanno organizzando la loro fuga romantica in Italia. Per mandare a monte i loro piani Eda prova ad inventarsi una bugia. Racconta a Selin che lei e Serkan stanno per sposarsi, aggiungendo anche che Aydan la sta aiutando a scegliere l’abito da sposa.

Riuscirà Eda, con questa messinscena, a mandare a monte la fuga romantica di Selin e Ferit?

