Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022 ci svelano che presto assisteremo ad alcune tensioni tra due coppie di amici, scatenate dal desiderio di offrire ai rispettivi figli la miglior istruzione. Ma vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022

Dopo che le analisi confermano i sospetti di Aydan, rivelando che è Kemal il padre di Serkan, la donna cerca il modo migliore per informare entrambi. Il giorno dopo Piril e Engin si recano a casa di Eda per chiedere un giorno libero, che permette loro di affrontare il colloquio conoscitivo nella scuola in cui vorrebbero iscrivere Can. Quando Eda e Serkan scoprono che i loro amici non hanno fatto parola della scuola per evitare che il Bolat e la Yildiz gli soffiassero l’ultimo posto rimasto per la loro Kiraz vanno su tutte le furie.

Ben presto la bambina manifesta il desiderio di poter frequentare la stessa scuola di Can. Eda e Serkan cercano di accontentarla, ma avrebbero bisogno di un aggancio nell’alta società. Aydan si offre di dar loro una mano, in cambio della promessa di Eda che organizzerà una cena tra Serkan e Kemal. Aydan invita così la direttrice e si prepara a corromperla, ma l’arrivo di Ayfer rischia di rovinare i suoi piani.

Spoiler turchi sulla soap opera: un solo posto per Kiraz e Can

Serkan ed Eda si trovano così a contendersi quell’unico posto, per i rispettivi figli, in una scuola che per l’ammissione richiede una serie di prove attitudinali ai genitori anziché ai figli, e questo rischia di rovinare la loro amicizia. Per la scuola che le due coppie si contendono è fondamentale poter mostrare un passato ineccepibile: quando la giuria scolastica scopre che sia i genitori di Can che quelli di Kiraz hanno degli scheletri nell’armadio non esita a squalificarli entrambi senza indugi.

Sarebbe proprio il caso di dire che “tra i due litiganti…. nessuno gode!”

Anticipazioni Love is in the Air: la confessione di Melek

Melek confessa ad Ayfer di essere innamorata di Burak. Il ragazzo però, dopo averla baciata mentre era in stato di ebbrezza, le chiede di rimanere semplici amici.

Ma non sarà la sola confessione di Melo quella che ci farà stare con il fiato sospeso. Ayfer infatti, dopo essere stata scoperta da Aydan, Can e Kiraz, decide di rivelare la verità sul suo vero padre a Serkan con un sms. Per avere qualche altro indizio e sapere come reagirà il Bolat alla notizia, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto a questo link potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.