Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 28 agosto al 3 settembre 2021 ci svelano che proprio quando Ceren e Ferit sono sul punto di raccontare a Serkan la verità riguardo alla divulgazione del contratto di fidanzamento tra l’imprenditore ed Eda, arriva Selin e li batte sul tempo, raccontando tutti i dettagli all’architetto. La donna comunica anche di essere in procinto di lasciare il suo posto alla ArtLife. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà grazie a tutte le news sull’appassionante soap opera che continua ad appassionare e tenere incollati davanti alla tv migliaia di spettatori.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 28 agosto al 3 settembre 2021

Ben presto arriva la sostituta di Selin alla holding. Si tratta di Balca. Giovane, abile e avvenente la nuova arrivata non tarda a lasciar trapelare un certo interesse per Serkan e la cosa, anche se non vuole darlo a vedere, finisce per infastidire Eda.

L’architetto più tardi crea una piacevole atmosfera romantica in casa sua, con la speranza di veder giungere Eda. La ragazza però non arriva, e al suo posto si presentano Engin, Ferit ed Erdem.

Engin deve fare i conti con l’eventualità che Piril davanti a sua madre si faccia prendere dal panico. Per evitarlo i due decidono di fare una prova generale aiutati da Aydan, una persona con cui entrambi si sentono a loro agio. Questo però da il via a una serie di equivoci. Alla festa di Aydan poi Engin si presenta in sella a un cavallo e fa una proposta sorprendente.

Spoiler turchi sulla soap opera: Balca va a casa di Serkan

Balca, la neo assunta alla ArtLife in sostituzione di Selin, si reca a casa di Serkan all’ora di cena. Apparentemente lo fa per mostrare all’architetto dei nuovi lavori che lui dovrebbe controllare. Serkan si convince a farla entrare e le ordina una pizza. Balca non ha mai fatto mistero di provare attrazione per il suo nuovo capo e ora che si trova a casa sua cosa accadrà? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora un po’ di tempo.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.