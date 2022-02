Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 ci svelano che il Bolat prende una decisione drastica, appena scopre il rischio fallimento dell’Art Life. Ma vediamo insieme cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 26 febbraio al 4 marzo 2022

Deniz si convince che Serkan provi qualcosa per lei e non esita a pressarlo con delle avances molto esplicite durante la cena. Il Bolat, esasperato, decide di abbandonare il progetto del porto. L’architetto non sa ancora che le sorti di Art Life sono compromesse, e con questa decisione rischia di decretare la fine dell’azienda.

Per cercare di rimediare di fronte all‘imminente disastro economico iniziano così una serie di telefonate tra i componenti delle due famiglie.

Spoiler turchi sulla soap opera: obiettivo, salvare Art Life

Aydan dice di voler vendere i cavalli, insieme ad altri beni appartenuti alla famiglia Bolat, e Ayfer le affida tutti i gioielli preziosi degli Yildiz per venderli insieme. La zia di Eda si offre anche di darle lezioni di economia domestica.

L’improvvisa agitazione insospettisce però Serkan, che scopre quello che sta accadendo e si infuria con Eda, Engin e Piril, che gli hanno tenuta nascosta la situazione. Poi però, per cercare di salvare almeno il progetto di Eda in Italia, il Bolat vende le sue azioni Art Life.

Anticipazioni Love is in the Air: tutti riuniti per il video di Kiraz

Kiraz è alle prese con un compito per la scuola: la maestra ha infatti chiesto ai bambini di girare un video con la loro famiglia. Per le riprese Serkan invita tutti a cena, e approfitta dell’occasione per dare una importante notizia: il Bolat ha deciso di insegnare alla Facoltà di architettura.

Il suo nuovo lavoro non si dimostra affatto facile. Fin dal primo giorno di lezione infatti gli studenti si mostrano molto più interessati alla sua fama che allo studio. Ancora una volta è Eda a correre in aiuto al marito, e i due insieme riescono a trasmettere agli studenti il loro amore per questa materia.

Davanti alla riunione di famiglia organizzata dal Bolat per il video di Kiraz però, anche la piccola ha una importante confessione da fare: Kiraz chiede infatti ai genitori un fratellino o una sorellina. Aiutata da Can cerca anche di fare in modo che i rispettivi genitori possano riavvicinarsi.

Per avere qualche altro indizio su questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto a questo link potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.