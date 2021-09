Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 25 settembre al 1 ottobre 2021 ci svelano che dopo ormai due mesi che Serkan ha avuto l’incidente nessuno riesce a scoprire dove si trova. Aydan è preoccupata per il figlio, come lo sarebbe ogni madre, ma trova conforto nelle parole di Eda. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà grazie a tutte le news sull’appassionante soap opera che continua ad appassionare e tenere incollati davanti alla tv migliaia di spettatori.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 25 settembre al 1 ottobre 2021

Eda rassicura Aydan: suo figlio è sicuramente vivo e presto tornerà da loro. In quelle parole la madre del giovane non solo trova coraggio, ma vede in Eda una di famiglia e non esita a dirle che, dopo le nozze con Serkan, diventerà sua figlia. Commossa le regala anche l’anello tramandato di generazione in generazione.

Le previsioni di Eda si rivelano esatte e in effetti Serkan riappare allo studio, ma non è solo… Il ragazzo stringe infatti la mano di Selin che, approfittando del fatto che lui a seguito dell’incidente ha perso la memoria dell’ultimo anno, è riuscita a convincerlo che sono ancora fidanzati.

Eda appare allora confusa e arrabbiata. La giovane non riesce a spiegarsi come possa un’amnesia, aver cancellato il grande amore che diceva di provare per lei. Serkan non si ricorda di Eda ed è convinto di essere fidanzato con Selin, ma la giovane arredatrice non è disposta a darsi per vinta e decide di ricominciare daccapo per risvegliare in lui lo stesso sentimento che provava prima dell’incidente.

Aydan accorre alla Art Life per riabbracciare il figlio e lui ha modo di riscoprire per la seconda volta che sua madre esce finalmente di casa. Lei dice al figlio di stare tranquillo, che troverà per lui un altro medico e cercherà di fargli recuperare la memoria, poi organizza un party di bentornato con tutti i dipendenti.

Una conversazione di Pyril al telefono viene intercettata casualmente da Engin, che si convince che lei sia in dolce attesa.

Spoiler turchi sulla soap opera:

La notizia del ritorno di Serkan viaggia in fretta e anche Ayfer e Deniz vengono a sapere che il giovane è finalmente tornato, anche se il fatto che non ricordi niente della sua relazione con Eda li lascia sorpresi. A cercare di far tornare la memoria al ragazzo ci provano Erdem e Leyla. Il tentativo dei due ovviamente fa tenere le dita incrociate a Eda, che vede solo in una guarigione dall’amnesia la sua possibilità di riprendere la relazione con Serkan. Come andrà a finire? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Intanto anche noi teniamo le dita incrociate e siamo sicuri che le terrete anche voi. La storia di Eda e Serkan ci ha conquistato e speriamo in un lieto fine per la coppia.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming. Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.