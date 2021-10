Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 23 al 29 ottobre 2021 ci svelano che Eda e Serkan saranno sempre più vicini. La cosa, com’è facile immaginare, non piacerà molto a Selin. Ma vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 23 al 29 ottobre 2021

Selin ha modo di notare Eda e Serkan mentre sono intenti a comporre un terrario insieme. I due ridono e scherzano e si vede che tra loro si sta ricreando un’intesa che mette in allarme Selin. Presa dalla gelosia la ragazza inscena allora un incidente d’auto, in modo tale da catturare tutta l’attenzione del giovane.

Sembra però che questo non sia sufficiente a far sì che Serkan tolga gli occhi da Eda, anzi… Il giorno successivo ad Art Life l’architetto si mostra molto interessato a lei, tanto da chiedere a Melo e Ceren una mano per organizzarle una festa a sorpresa. Il piano di Eda per far ingelosire Serkan inizia a dare i suoi frutti?

Melo si finge depressa e induce Eda a uscire con lei: vanno insieme in un ristorante, ma Melo si defila perché è d’accordo con Serkan, che vuole fare una sorpresa a Eda sostituendosi all’amica. Ma una visita di Selin a casa dell’imprenditore rischia di mandare a monte il piano: Serkan è in ritardo!

Come se questo non bastasse ci si mette pure Ceren, che delusa dal fatto che Deniz ha rifiutato le sue avances cerca di mettere in cattiva luce Eda. Ma l’amore è ormai nell’aria e Serkan non da ascolto a Ceren, anzi.. si reca in fretta al ristorante e bacia Eda. Davanti a quel gesto la Yildiz spera che Serkan abbia recuperato la memoria, ma la verità è un’altra.

Spoiler turchi sulla soap opera: Art Life si aggiudica l’appalto

La gioia è tanta in tutti i membri dello staff Art Life, quando arriva la notizia che si sono aggiudicati l’appalto per il progetto di ristrutturazione del signor Ates. Per celebrare l’evento quest’ultimo vuole organizzare un défilé.

Serkan però è preoccupato dal fatto che tra Eda e Deniz possa esserci una relazione e chiede a Engin di aiutarlo a scoprirlo. Più tardi, infastidito dai continui riferimenti che la ragazza fa al suo imminente matrimonio, Serkan pensa sia meglio allontanarsi e va in palestra. Lei però lo segue e lo mette al tappeto.

Tra Ferit e Ceren scoppia una discussione, quando l’ex di Selin scopre che la donna gli ha mentito e non si è presentata alla prima seduta di terapia.

Nel frattempo Ayfer, Aydan e Seyfi si mettono a cercare Alex, dopo che quest’ultimo afferma di averlo visto. Quando Metin ricatta Ayfer chiedendole del denaro tutti e tre si recano in banca a ritirare i soldi per provvedere al pagamento.

